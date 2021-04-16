Беларусь и Пакистан готовы наращивать двустороннее сотрудничество

Южноазиатский рынок Беларусь рассматривает как перспективный и долгосрочный. Об этом говорили на заседании белорусско-пакистанского делового совета в режиме онлайн. Обсуждали актуальное в торгово-экономическом сотрудничестве.

В частности, конкретные вопросы и предложения белорусского и пакистанского бизнеса по таким направлениям, как промышленная кооперация, строительство, сотрудничество в сельском хозяйстве, фармацевтике, образовании, туризма и даже создание совместных предприятий. О взаимном интересе - Алина Лаппо.



Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Пакистана насчитывает уже более четверти века

За это время появились новые направления для дальнейшего партнерства: это промышленность, сельское хозяйство, медицина. Активно развивается сотрудничество и в сфере образования. Только за прошлый год товарооборот вырос на 4 %. Беларусь экспортировала товаров почти на 37 млн долларов. Планы на будущее, а именно наращивание поставок отечественной продукции в Пакистан обсуждали на заседании белорусско-пакистанского делового совета, которое прошло онлайн. Мероприятие такого формата позволяет всесторонне обсудить реализацию совместных проектов, а также условия дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.



Беларусь - страна с открытой экономикой, и здесь есть интерес в привлечении новых иностранных инвесторов, в том числе крупных пакистанских компаний и частного бизнеса.



Отношения двух государств будут развиваться и в дальнейшем. Потенциал для сотрудничества большой, в списке бизнес-интересов: строительство, наука, туризм и информационные технологии.

