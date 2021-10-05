Беларусь и Пакистан готовы наращивать двустороннее сотрудничество - об этом говорили на заседании делового совета двух стран

Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов продукции, и мы можем быть для него очень важным партнером. Тем более что там знают нашу технику, и в частности - трактор "Белорус", еще с советских времен. Вот сегодня обсуждается вопрос о создании сборочного большого производства.Там знают наши продукты питания, поэтому у нас очень хорошая база, и договорная, и у нас есть высокий уровень в политических контактах. Все это открывает возможности, которые на таких встречах надо переводить в контракты. Беларусь - Пакистан: возможность создания сборочного производства белорусских тракторов

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты