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Беларусь и Пакистан готовы наращивать двустороннее сотрудничество - об этом говорили на заседании делового совета двух стран
Наращивать сотрудничество в сельском хозяйстве с Беларусью заинтересован Пакистан. Минск рассматривает этот южно-азиатский рынок как перспективный и долгосрочный - об этом говорили сегодня на заседании делового совета двух стран. Более 130 представителей деловых кругов и предприятий обсуждали актуальное в торгово-экономическом сотрудничестве. В частности, конкретные вопросы и предложения белорусского и пакистанского бизнеса и по таким направлениям, как промышленность, фармацевтика, нефтехимия.
Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов продукции, и мы можем быть для него очень важным партнером. Тем более что там знают нашу технику, и в частности - трактор "Белорус", еще с советских времен. Вот сегодня обсуждается вопрос о создании сборочного большого производства.Там знают наши продукты питания, поэтому у нас очень хорошая база, и договорная, и у нас есть высокий уровень в политических контактах. Все это открывает возможности, которые на таких встречах надо переводить в контракты. Беларусь - Пакистан: возможность создания сборочного производства белорусских тракторов
Проект по сборке в Пакистане белорусских тракторов уже в работе, планируется, что ежегодно будут собирать порядка 10 тысяч единиц техники.
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