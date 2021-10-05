ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь и Пакистан готовы наращивать двустороннее сотрудничество - об этом говорили на заседании делового совета двух стран

Наращивать сотрудничество в сельском хозяйстве с Беларусью заинтересован Пакистан. Минск рассматривает этот южно-азиатский рынок как перспективный и долгосрочный - об этом говорили сегодня на заседании делового совета двух стран. Более 130 представителей деловых кругов и предприятий обсуждали актуальное в торгово-экономическом сотрудничестве. В частности, конкретные вопросы и предложения белорусского и пакистанского бизнеса и по таким направлениям, как промышленность, фармацевтика, нефтехимия.

Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов продукции, и мы можем быть для него очень важным партнером. Тем более что там знают нашу технику, и в частности - трактор "Белорус", еще с советских времен. Вот сегодня обсуждается вопрос о создании сборочного большого производства.Там знают наши продукты питания, поэтому у нас очень хорошая база, и договорная, и у нас есть высокий уровень в политических контактах. Все это открывает возможности, которые на таких встречах надо переводить в контракты. Беларусь - Пакистан: возможность создания сборочного производства белорусских тракторов
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Проект по сборке в Пакистане белорусских тракторов уже в работе, планируется, что ежегодно будут собирать порядка 10 тысяч единиц техники.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все