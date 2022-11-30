Беларусь и Палестина должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - отметил Андрейченко

Беларусь и Палестина должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Это отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время сегодняшней встречи с послом Палестины в Беларуси. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-палестинского межпарламентского сотрудничества и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Я вижу, что есть возможности развития многих аспектов в плане обмена культурой, обмена торговлей. Сейчас большой акцент на это делаем и в плане поднятия экономического роста, и торгового баланса между Палестиной и Беларусью. У вас сельскохозяйственные продукты очень хорошие, мясные продукты - мы делаем на это акцент, молочные продукты и большие тракторы - мы заинтересованы в этом, удобрения - мы тоже нуждаемся в этом.