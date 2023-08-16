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Беларусь и Парагвай намерены развивать двусторонние отношения
По приглашению правительства Парагвая Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае Сергей Лукашевич принял участие в торжественных мероприятиях по случаю инаугурации Президента Парагвая Сантьяго Пенья Паласиоса, а также вице-президента Педро Лоренцо Альяна Родригеса. Об этом сообщает БЕЛТА.
В Парагвае Сергей Лукашевич провел встречи с заместителем министра иностранных дел, генеральным директором по двусторонней политике, директором департамента Европы и начальником договорно-правового управления Министерства иностранных дел Парагвая. Стороны обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, активизацию работы по развитию и реализации договорно-правовой базы.
Белорусский дипломат также встретился с президентом Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте Лураги. "Обсуждены перспективы сотрудничества в области поставок электротранспорта, сельскохозяйственной техники и навесного оборудования", - рассказали в посольстве.
На встрече был подписан меморандум о намерениях между Министерством промышленности Беларуси и Промышленным союзом Парагвая.
Фото: БЕЛТА
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