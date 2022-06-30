Беларусь и Россия держат курс на укрепление межрегионального сотрудничества

Именно на развитие равноправного и взаимоуважительного диалога (а не на поглощение) направлен и Форум регионов Беларуси и России. Он стартовал в Гродно. И уже ставит рекорды.

Сегодня Беларусь поддерживает контакты с 70 субъектами России. В этом году в Форуме примут участие более 50 из них.

Главное событие форума завтра - это пленарное заседание. Сегодня участники работали по секциям, которые охватили практически все сферы жизни - от экономики до образования.

Гродно в эти дни - центр союзной политики и экономики. Два года общения в онлайн- и гибридном формате - и вот та самая возможность без каких-либо ограничений поговорить о главном. Тем для обсуждения более чем достаточно, учитывая то санкционное давление, с которыми сталкиваются Беларусь и Россия. Преодолеваем успешно, а все потому, что действуем сообща.





Вопрос номер один для Союзного государства - импортозамещение. И это выгодно для всех. Мы снижаем зависимость от недружественных стран, обеспечиваем свою промышленность заказами, а люди сохраняют рабочие места. Но не забываем и об экспорте. Нужно общими усилиями продвигать продукцию на внешних рынках. Потенциальных покупателей, говорят эксперты, стоит искать на азиатском направлении.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований: Очень интересная тема, связанная с поворотом в Азию. У нее очень большие перспективы. Беларуси в одиночку с ней не справиться. Очень важны какие-то товаропроводящие или какие-то магистрали, связанные с логистикой. Это должны быть совместные проекты, крупные проекты, которые будут говорить о том, что мы действительно серьезно заинтересованы в азиатском рынке.

Общую базу импортозамещение продукции сейчас формируют экономические ведомства двух стран. Изучают ситуацию на местах и учитывают запросы российских регионов. У каждой делегации, что приехала на Форум, свои приоритеты в сотрудничестве с нашей страной.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края России: Прекрасно идет предложение от концерна, объединяющего легкую промышленность, признана вообще экологичность этой продукции и высокое качество. Уже сегодня было многократно отмечено высокое качество продукции пищевой промышленности, широко представлены в торговых сетях в Российской Федерации. Практически нет ни одного города, где бы этого не знали. Ну и, конечно, кто не знает большегрузную мощную технику, которую производят в Беларуси, сельскохозяйственную технику.

Экономика - это основа сотрудничества, поэтому хотелось бы, чтобы наши предприятия наших городов развивались, стабильно работали и участвовали в процессе импортозамещения путем этой кооперации. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Российский рынок - основной для наших промышленных флагманов. Да, в нынешних условиях удалось нарастить свое присутствие, но возможности белорусских заводов куда больше. Для каждого из предприятий Форум - хорошая возможность открыть для себя новые российские регионы или укрепить сотрудничество уже с проверенными.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ": Мы подписываем два соглашения с Краснодарским краем и Иркутской областью. Это не просто новое соглашение, это продолжение существующих взаимосвязей. Уже начали сборку тракторов, первые 50 комплектов уже отправлены туда. В Ростовской области мы в текущем году открыли учебный класс в университете. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Нынешняя ситуация - одновременно и время рисков, и время возможностей. Сейчас перестраиваемся на работу по-новому, но, конечно, не всем на рынке это дается легко. Однако бизнес готов адаптироваться к изменившимся условиям.

Игорь Черняков, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства: Бизнесу Республики Беларусь по силам в краткосрочной перспективе до 90-95 % заместить выпадающие товары услуги, которые перестали поступать в результате введения санкций. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

О том, как будем развивать экономику дальше, говорили на заседании белорусско-российского делового совета. Товарооборот между нашими странами по итогам 2021 превысил 40 миллиардов. Рост наблюдаем и в первом квартале. Драйверы все те же - промышленная кооперация и более тесное сотрудничество бизнеса двух стран.

Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты России: Сейчас, когда выпадают из различных производственных цепочек наши партнеры бывшие, естественно, что можно было в этом плане поработать более активно. Я полагаю, что сегодняшние встречи, те встречи, которые у нас вчера были, сегодня в течение дня были, показывают, что есть достаточно много не только интереса, но уже и многое договорено, многие вещи сделаны. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Конечно, все договоренности на Форуме принято закреплять конкретными соглашениями и контрактами. Напомню, в этом году итоговые цифры могут побить очередные рекорды.

Импортозамещение и промышленная кооперация - главное, о чем говорили сегодня на экономических секциях. Но помимо этого форум живет еще молодежной, образовательной повесткой и даже научной.

Производство, но прежде научно-технические разработки и дообразование. Лишь при такой закрытой цепочке может быть результат. Сегодня все сходятся в позиции: не время зависеть от внешних факторов. К тому же союзный потенциал велик.

Выставка достижений промышленности

Именно с этой выставки в центре Гродно свой союзный маршрут начали спикеры верхних палат парламентов двух стран Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Совет Республики и Совет Федерации - организаторы форума. Павильонов много. Но в первый зашли к легпрому. Одежда из льна, текстиль. Отдельное внимание дамским сумкам из крокодильей кожи.

Не секрет, в дамские сумочки может влезть многое, и, если переносить на контракты, так и гибридный карьерный самосвал БелАЗ-7513-М может.





Это мировая премьера. Создан полностью из белорусских и российских комплектующих. Сегодня спикеры верхних палат парламентов без официальных заявлений.

Развитие молодежной политики Беларуси и России

А это уже их преемники - молодые парламентарии. Договор о сотрудничестве они подписали в прошлом году, на полях 8-го Форума регионов России и Беларуси. Тогда много говорили о противодействии попыткам дестабилизации обстановки в наших странах через соцсети и мессенджеры. Молодые ребята - активные пользователи гаджетов, поэтому они оказались наиболее подверженными влиянию деструктива в интернете. Год между форумами называют прорывным.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси: Очень важно, чтобы регионы Беларуси и России, молодежь этих регионов, находила своих партнеров, выстраивала коммуникацию, к примеру, это реализация проекта «Городская среда». Проект реализовывался городом Минском и Молодежной палатой в премьерской городской думе. Суть заключалась в том, что ребята вносили предложения по развитию городской инфраструктуры, которая направлена в первую очередь на различные возрастные категории Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Голос союзной молодежи стал громче. Едины мы и в недопущении развития фашистской идеологии, переписывания истории.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси: Очень важно, чтобы регионы Беларуси и России, молодежь этих регионов, находила своих партнеров, выстраивала коммуникацию, к примеру, это реализация проекта «Городская среда». Проект реализовывался городом Минском и Молодежной палатой в премьерской городской думе. Суть заключалась в том, что ребята вносили предложения по развитию городской инфраструктуры, которая направлена в первую очередь на различные возрастные категории. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Интеграция системы высшего образования России и Беларуси: региональный аспект

Более 40 договоров о сотрудничестве подпишут вузы двух стран. Вообще в образовательной сфере связь налажена более чем с 70 российскими регионами. От гостей звучали предложения по проведению совместных летних школ. Беларусь поделилась смарт-опытом.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Наша система образования имеет очень много преимуществ по сравнению с другими. Мы сохранили и классические подходы, которые существовали еще в Советском Союзе, и в то же самое время мы открыты для инноваций. - Поэтому Беларуси и России без Болонского процесса живется хорошо и учится тоже? - Естественно. Мы работаем на интересы нашей экономики, мы готовим кадры для различных отраслей народного хозяйства Союзного государства, поэтому мы должны прежде всего думать о том, как обеспечить наши национальные интересы. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России: Мне очень нравится конкретная идея, когда молодежь, поступающая в университет, на первом курсе уже точно знает, где будет работать. Это в России есть, но не так четко, как это работает Беларуси. Это один яркий пример, в который хотим тоже масштабировать. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Единое научно-технологическое пространство Беларуси и России

Прошлый форум весь был посвящен науке. Реализовано 60 союзных программ. В этом году начали 3 новых совместных научно-технических.

Чего уже удалось достичь, любой мог увидеть на выставке достижений. Центральное место - лауреат премии Союзного государства. Это макет космического модуля величины. Орбитальная часть. «Арарат» высокого разрешения. В частности, эти снимки им и сделаны. Позволяет изучать поверхность земли, мониторить чрезвычайные ситуации, создавать и корректировать карты.

Петр Балтрукович, директор Белорусского института системного анализа информационного обеспечения научно-технической сферы: Сейчас разрабатывается более совершенная установка, и там будет практически в семь раз выше разрешающая способность. То есть, если мы говорили о разрешающей способности 2,1 м, то следующая разрешающая способность будет 0,35 м, и в ближайшее время мы планируем запустить данный спутник.

А это уже разработка студентов Витебского госуниверситет имени Машерова. Умная трость. Интерес от российских компаний для производства уже есть. Минздрав, соцслужбы - тоже среди потенциальных покупателей.

Александр Курдеко, начальник отдела Витебского государственного университета им. П. М. Машерова: Принцип ее работы очень простой. Скажем так, человек, который использует эту трость, может получать такие услуги, как напоминание, например, о том, что нужно принять лекарство. Например, измерение температуры, пульса, дыхания, сатурации, любые другие функции. Тросточка может быть под рост человека, есть тревожная кнопка. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Здесь же наши фармацевтические новинки. И вообще, что ни сфера - есть свой товар! Причем жизненно необходимый. Эти имплантируемые металлоконструкции - плод совместного труда нашего РНПЦ травматологи и ортопедии и коллег из Санкт-Петербург. Применяются при деформации позвоночника.

Николай Чумак, завлабораторией РНПЦ травматологии и ортопедии: Операции поставлены на поток. Конструкции, которые изготовил НП ООО "Медбиотех", широко применяются для лечения указанной патологии у детей-подростков. Сергей Воропанов, мэр г. Вологды (Россия)

Впрочем, есть у форума и не протокольная часть, хотя несущая не менее важную цель - духовно-обогащающую, нравственную. Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко посетили Гродненский женский православный монастырь.