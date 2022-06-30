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Беларусь и Россия держат курс на укрепление межрегионального сотрудничества
Именно на развитие равноправного и взаимоуважительного диалога (а не на поглощение) направлен и Форум регионов Беларуси и России. Он стартовал в Гродно. И уже ставит рекорды.
Сегодня Беларусь поддерживает контакты с 70 субъектами России. В этом году в Форуме примут участие более 50 из них.
Главное событие форума завтра - это пленарное заседание. Сегодня участники работали по секциям, которые охватили практически все сферы жизни - от экономики до образования.
Гродно в эти дни - центр союзной политики и экономики. Два года общения в онлайн- и гибридном формате - и вот та самая возможность без каких-либо ограничений поговорить о главном. Тем для обсуждения более чем достаточно, учитывая то санкционное давление, с которыми сталкиваются Беларусь и Россия. Преодолеваем успешно, а все потому, что действуем сообща.
Вопрос номер один для Союзного государства - импортозамещение. И это выгодно для всех. Мы снижаем зависимость от недружественных стран, обеспечиваем свою промышленность заказами, а люди сохраняют рабочие места. Но не забываем и об экспорте. Нужно общими усилиями продвигать продукцию на внешних рынках. Потенциальных покупателей, говорят эксперты, стоит искать на азиатском направлении.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований: Очень интересная тема, связанная с поворотом в Азию. У нее очень большие перспективы. Беларуси в одиночку с ней не справиться. Очень важны какие-то товаропроводящие или какие-то магистрали, связанные с логистикой. Это должны быть совместные проекты, крупные проекты, которые будут говорить о том, что мы действительно серьезно заинтересованы в азиатском рынке.
Общую базу импортозамещение продукции сейчас формируют экономические ведомства двух стран. Изучают ситуацию на местах и учитывают запросы российских регионов. У каждой делегации, что приехала на Форум, свои приоритеты в сотрудничестве с нашей страной.
Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края России: Прекрасно идет предложение от концерна, объединяющего легкую промышленность, признана вообще экологичность этой продукции и высокое качество. Уже сегодня было многократно отмечено высокое качество продукции пищевой промышленности, широко представлены в торговых сетях в Российской Федерации. Практически нет ни одного города, где бы этого не знали. Ну и, конечно, кто не знает большегрузную мощную технику, которую производят в Беларуси, сельскохозяйственную технику.
Экономика - это основа сотрудничества, поэтому хотелось бы, чтобы наши предприятия наших городов развивались, стабильно работали и участвовали в процессе импортозамещения путем этой кооперации.
Российский рынок - основной для наших промышленных флагманов. Да, в нынешних условиях удалось нарастить свое присутствие, но возможности белорусских заводов куда больше. Для каждого из предприятий Форум - хорошая возможность открыть для себя новые российские регионы или укрепить сотрудничество уже с проверенными.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ": Мы подписываем два соглашения с Краснодарским краем и Иркутской областью. Это не просто новое соглашение, это продолжение существующих взаимосвязей. Уже начали сборку тракторов, первые 50 комплектов уже отправлены туда. В Ростовской области мы в текущем году открыли учебный класс в университете.
Нынешняя ситуация - одновременно и время рисков, и время возможностей. Сейчас перестраиваемся на работу по-новому, но, конечно, не всем на рынке это дается легко. Однако бизнес готов адаптироваться к изменившимся условиям.
Игорь Черняков, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства: Бизнесу Республики Беларусь по силам в краткосрочной перспективе до 90-95 % заместить выпадающие товары услуги, которые перестали поступать в результате введения санкций.
О том, как будем развивать экономику дальше, говорили на заседании белорусско-российского делового совета. Товарооборот между нашими странами по итогам 2021 превысил 40 миллиардов. Рост наблюдаем и в первом квартале. Драйверы все те же - промышленная кооперация и более тесное сотрудничество бизнеса двух стран.
Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты России: Сейчас, когда выпадают из различных производственных цепочек наши партнеры бывшие, естественно, что можно было в этом плане поработать более активно. Я полагаю, что сегодняшние встречи, те встречи, которые у нас вчера были, сегодня в течение дня были, показывают, что есть достаточно много не только интереса, но уже и многое договорено, многие вещи сделаны.
Конечно, все договоренности на Форуме принято закреплять конкретными соглашениями и контрактами. Напомню, в этом году итоговые цифры могут побить очередные рекорды.
Импортозамещение и промышленная кооперация - главное, о чем говорили сегодня на экономических секциях. Но помимо этого форум живет еще молодежной, образовательной повесткой и даже научной.
Производство, но прежде научно-технические разработки и дообразование. Лишь при такой закрытой цепочке может быть результат. Сегодня все сходятся в позиции: не время зависеть от внешних факторов. К тому же союзный потенциал велик.
Выставка достижений промышленности
Именно с этой выставки в центре Гродно свой союзный маршрут начали спикеры верхних палат парламентов двух стран Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Совет Республики и Совет Федерации - организаторы форума. Павильонов много. Но в первый зашли к легпрому. Одежда из льна, текстиль. Отдельное внимание дамским сумкам из крокодильей кожи.
Не секрет, в дамские сумочки может влезть многое, и, если переносить на контракты, так и гибридный карьерный самосвал БелАЗ-7513-М может.
Это мировая премьера. Создан полностью из белорусских и российских комплектующих. Сегодня спикеры верхних палат парламентов без официальных заявлений.
Развитие молодежной политики Беларуси и России
А это уже их преемники - молодые парламентарии. Договор о сотрудничестве они подписали в прошлом году, на полях 8-го Форума регионов России и Беларуси. Тогда много говорили о противодействии попыткам дестабилизации обстановки в наших странах через соцсети и мессенджеры. Молодые ребята - активные пользователи гаджетов, поэтому они оказались наиболее подверженными влиянию деструктива в интернете. Год между форумами называют прорывным.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси: Очень важно, чтобы регионы Беларуси и России, молодежь этих регионов, находила своих партнеров, выстраивала коммуникацию, к примеру, это реализация проекта «Городская среда». Проект реализовывался городом Минском и Молодежной палатой в премьерской городской думе. Суть заключалась в том, что ребята вносили предложения по развитию городской инфраструктуры, которая направлена в первую очередь на различные возрастные категории
Голос союзной молодежи стал громче. Едины мы и в недопущении развития фашистской идеологии, переписывания истории.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси: Очень важно, чтобы регионы Беларуси и России, молодежь этих регионов, находила своих партнеров, выстраивала коммуникацию, к примеру, это реализация проекта «Городская среда». Проект реализовывался городом Минском и Молодежной палатой в премьерской городской думе. Суть заключалась в том, что ребята вносили предложения по развитию городской инфраструктуры, которая направлена в первую очередь на различные возрастные категории.
Интеграция системы высшего образования России и Беларуси: региональный аспект
Более 40 договоров о сотрудничестве подпишут вузы двух стран. Вообще в образовательной сфере связь налажена более чем с 70 российскими регионами. От гостей звучали предложения по проведению совместных летних школ. Беларусь поделилась смарт-опытом.
Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Наша система образования имеет очень много преимуществ по сравнению с другими. Мы сохранили и классические подходы, которые существовали еще в Советском Союзе, и в то же самое время мы открыты для инноваций.- Поэтому Беларуси и России без Болонского процесса живется хорошо и учится тоже?- Естественно. Мы работаем на интересы нашей экономики, мы готовим кадры для различных отраслей народного хозяйства Союзного государства, поэтому мы должны прежде всего думать о том, как обеспечить наши национальные интересы.
Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России: Мне очень нравится конкретная идея, когда молодежь, поступающая в университет, на первом курсе уже точно знает, где будет работать. Это в России есть, но не так четко, как это работает Беларуси. Это один яркий пример, в который хотим тоже масштабировать.
Единое научно-технологическое пространство Беларуси и России
Прошлый форум весь был посвящен науке. Реализовано 60 союзных программ. В этом году начали 3 новых совместных научно-технических.
Чего уже удалось достичь, любой мог увидеть на выставке достижений. Центральное место - лауреат премии Союзного государства. Это макет космического модуля величины. Орбитальная часть. «Арарат» высокого разрешения. В частности, эти снимки им и сделаны. Позволяет изучать поверхность земли, мониторить чрезвычайные ситуации, создавать и корректировать карты.
Петр Балтрукович, директор Белорусского института системного анализа информационного обеспечения научно-технической сферы: Сейчас разрабатывается более совершенная установка, и там будет практически в семь раз выше разрешающая способность. То есть, если мы говорили о разрешающей способности 2,1 м, то следующая разрешающая способность будет 0,35 м, и в ближайшее время мы планируем запустить данный спутник.
А это уже разработка студентов Витебского госуниверситет имени Машерова. Умная трость. Интерес от российских компаний для производства уже есть. Минздрав, соцслужбы - тоже среди потенциальных покупателей.
Александр Курдеко, начальник отдела Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:Принцип ее работы очень простой. Скажем так, человек, который использует эту трость, может получать такие услуги, как напоминание, например, о том, что нужно принять лекарство. Например, измерение температуры, пульса, дыхания, сатурации, любые другие функции. Тросточка может быть под рост человека, есть тревожная кнопка.
Здесь же наши фармацевтические новинки. И вообще, что ни сфера - есть свой товар! Причем жизненно необходимый. Эти имплантируемые металлоконструкции - плод совместного труда нашего РНПЦ травматологи и ортопедии и коллег из Санкт-Петербург. Применяются при деформации позвоночника.
Николай Чумак, завлабораторией РНПЦ травматологии и ортопедии: Операции поставлены на поток. Конструкции, которые изготовил НП ООО "Медбиотех", широко применяются для лечения указанной патологии у детей-подростков.
Впрочем, есть у форума и не протокольная часть, хотя несущая не менее важную цель - духовно-обогащающую, нравственную. Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко посетили Гродненский женский православный монастырь.
На завтра в Гродно запланированы встреча с губернаторами, пленарное заседание и брифинг спикеров.
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