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Беларусь и Россия договорились о цене на газ в этом году
Москва будет поставлять голубое топливо Минску по прошлогодней цене - 127 долларов за тысячу кубометров. А нефть - по рыночному тарифу. Таковы итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Вместе с политиками участие в разговоре принимали члены правительств и послы. Диалог прошел сразу в несколько этапов. Рабочий завтрак тет-а-тет, первое расширенное заседание, где обсудили общие вопросы, ситуацию в регионе и даже исторический контекст двух держав.
Перерыв в переговорном марафоне участники встречи использовали для активного отдыха
Хоккейный матч на базе ледовой арены "Галактика", правда, звездный по составу. Хотя бы потому, что на лед вышли оба лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин в товарищеском матче играли за одну команду. Президент Беларуси - в свитере под номером 1, глава России - под 11 номером.
Оба в составе "белых". Победили 13:4 и начали второй раунд переговоров. Российская делегация уже была в полном составе. Ранее часть правительства не могла долететь до Сочи из-за плохой погоды. По итогам согласовали позиции. Перед журналистами держал слово Дмитрий Козак - заместитель руководителя администрации Путина. Напомним, что ключевые споры между Беларусью и Россией связаны с ценой на углеводороды. Дальнейшую экономическую интеграцию тоже договорились обсудить в ближайшее время.
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