Беларусь и Россия договорились о цене на газ в этом году

Москва будет поставлять голубое топливо Минску по прошлогодней цене - 127 долларов за тысячу кубометров. А нефть - по рыночному тарифу. Таковы итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Вместе с политиками участие в разговоре принимали члены правительств и послы. Диалог прошел сразу в несколько этапов. Рабочий завтрак тет-а-тет, первое расширенное заседание, где обсудили общие вопросы, ситуацию в регионе и даже исторический контекст двух держав.



Перерыв в переговорном марафоне участники встречи использовали для активного отдыха

Хоккейный матч на базе ледовой арены "Галактика", правда, звездный по составу. Хотя бы потому, что на лед вышли оба лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин в товарищеском матче играли за одну команду. Президент Беларуси - в свитере под номером 1, глава России - под 11 номером.