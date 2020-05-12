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Беларусь и Россия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Об этом журналистам рассказал замглавы энергетики Беларуси Михаил Михадюк: "Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны". По словам Михаила Михадюка, в настоящее время ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения, при этом все документы на стадии окончательного согласования. Напомним, соглашение о предоставлении российского кредита для строительства БелАЭС было подписано 25 ноября 2011 года.

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