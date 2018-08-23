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Беларусь и Россия на V Форуме регионов подпишут контракты на 500 миллионов долларов
Подготовка к проведению Форума регионов Беларуси и России выходит на финишную прямую. Сегодня перед заседанием организационного комитета в Совете Республики озвучили ожидаемую сумму контрактов - 500 миллионов долларов.
По итогам всех четырех форумов было подписано соглашений более чем на 930 миллионов долларов. Причем, надо сказать, что с каждым годом эта цифра растет. Если два года назад, в 2016-м, это было 300 миллионов, то в прошлом году достигли 400. В этом ждем еще на сотню больше.
На предстоящем форуме впервые пройдет и Совет делового сотрудничества, где планируют обсудить важные на сегодня для бизнеса вопросы. Это равные права субъектов хозяйствования и рынки без изъятий и ограничений. Совет станет площадкой для открытого диалога. Сейчас их в разработке не менее 50.
Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет 11-12 октября в Могилеве. Совместный оргкомитет на итоговое заседание соберется в середине сентября.
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