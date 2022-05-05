Беларусь и Россия наметили новые этапы в импортозамещении. Правительственная делегация России посетила Беларусь для участия в третьем заседании профильной рабочей группы. Также гости ознакомились с деятельностью таких предприятий, как "Амкодор", "Горизонт", а также Белорусский автомобильный завод. Во время заседания было отмечено, что успешные совместные проекты являются фактором стабильного экономического развития Беларуси и России. Также по итогам визита подписан ряд взаимовыгодных соглашений.