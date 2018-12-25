Глава Россельхознадзора заявил нашему каналу, что Беларусь и Россия объединили системы электронной сертификации продукции. Сергей Данкверт отметил - это касается непереработанных продуктов животноводства, сырого мяса, молока и рыбы. К апрелю следующего года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции, которая идет напрямую в магазины. Теперь движение белорусских колбас, масла, кефира, глазированных сырков и молока в таре можно будет проследить от "поля" до прилавка".