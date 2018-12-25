ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь и Россия объединили системы электронной сертификации продукции

Глава Россельхознадзора заявил нашему каналу, что Беларусь и Россия объединили системы электронной сертификации продукции. Сергей Данкверт отметил - это касается непереработанных продуктов животноводства, сырого мяса, молока и рыбы. К апрелю следующего года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции, которая идет напрямую в магазины. Теперь движение белорусских колбас, масла, кефира, глазированных сырков и молока в таре можно будет проследить от "поля" до прилавка".

Отметим, единая электронная сертификация поможет белорусским предприятиям бороться с подделкой отечественных продуктов на российском рынке. Только в этом году удалось доказать около 40 подобных случаев, когда под маркой известных белорусских брендов продавали фальсификат.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все