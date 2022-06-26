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Беларусь и Россия планируют увеличить поставки зерна на мировой рынок
Зеркальные меры в военной сфере, рост товарооборота, инвестиции в совместные предприятия и уже отгрузка удобрений из нового белорусского порта в Санкт-Петербурге. Переговоры президентов Беларуси и России накануне затронули целый ряд тем.
Анонсированные переговоры состоялись после обеда. Начали президенты с экономических вопросов. В ближайшее время Беларусь станет выпускать импортозамещающую продукцию совместно с Россией. Все, что покупали, будем производить сами. 15 совместных крупных проектов - все одобрены. Страны пришли к полному взаимопониманию в этих вопросах. Экономика остается в топе тем, но главная проблема - союзная безопасность. Меры реагирования будут зеркальными - президенты пришли к общему решению.
Отдельно президенты обсудили вопросы продовольственного кризиса в мире. Обе страны в будущем году готовы увеличить поставки зерна. Похожая ситуация и с удобрениями. На долю Беларуси и России приходится до 25 % мирового рынка. Президенты оговорили, что будут делать все возможное для того, чтобы другие государства не испытывали дефицит.
Беларусь готова изменить свой статус в Шанхайской организации сотрудничества
Александр Лукашенко обозначил возможное изменение статуса наблюдателя Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества, куда входят 8 крупных экономических игроков, в том числе Китай и Индия.
Находясь в Петербурге, Александр Лукашенко высоко оценил и ход строительства белорусского порта в Бронке. Это единственный глубоководный терминал в большом порту Санкт-Петербурга. Рядом находится железнодорожная станция, автомобильное кольцо. Кроме того, в Бронке самый короткий морской подходной канал. Эксперты уверены: на выходе собственный порт здесь полностью решит проблемы белорусской логистики.
Что касается товарооборота конкретно Беларуси и России - за прошлый год он увеличился больше чем на треть и составил 38 миллиардов долларов. На завершившихся переговорах в Санкт-Петербурге прозвучала и мысль о совместных поставках импортозамещающей продукции на рынки третьих стран.
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