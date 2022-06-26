Беларусь и Россия планируют увеличить поставки зерна на мировой рынок

Зеркальные меры в военной сфере, рост товарооборота, инвестиции в совместные предприятия и уже отгрузка удобрений из нового белорусского порта в Санкт-Петербурге. Переговоры президентов Беларуси и России накануне затронули целый ряд тем.



Анонсированные переговоры состоялись после обеда. Начали президенты с экономических вопросов. В ближайшее время Беларусь станет выпускать импортозамещающую продукцию совместно с Россией. Все, что покупали, будем производить сами. 15 совместных крупных проектов - все одобрены. Страны пришли к полному взаимопониманию в этих вопросах. Экономика остается в топе тем, но главная проблема - союзная безопасность. Меры реагирования будут зеркальными - президенты пришли к общему решению.



Отдельно президенты обсудили вопросы продовольственного кризиса в мире. Обе страны в будущем году готовы увеличить поставки зерна. Похожая ситуация и с удобрениями. На долю Беларуси и России приходится до 25 % мирового рынка. Президенты оговорили, что будут делать все возможное для того, чтобы другие государства не испытывали дефицит.

