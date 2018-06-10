Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки молочной продукции

Беларусь и Россия подписали сегодня дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений на поставки молочной продукции. По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, соглашение с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран. В документе были прописаны ключевые мероприятия по скорейшему урегулированию ситуации. В частности, с понедельника будет восстановлено право экспорта молочной продукции для трех белорусских предприятий, а также отменены временные ограничения на поставки продукции еще четырех белорусских предприятий.