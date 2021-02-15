Беларусь и Россия подпишут Соглашение о перевалке нефтепродуктов

Официальные Минск и Москва сегодня подпишут Cоглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах на Балтике. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Объем около 10 млн тонн грузов. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие документа рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.



