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Беларусь и Россия подпишут Соглашение о перевалке нефтепродуктов
Официальные Минск и Москва сегодня подпишут Cоглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах на Балтике. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Объем около 10 млн тонн грузов. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие документа рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
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