И как только что стало известно, Беларусь и Россия полностью урегулировали вопрос долгов за газ и начали обсуждать контракт на 2021 год. Как заявили в Министерстве энергетики, договоренность достигнута по итогам переговоров главы ведомства Виктора Каранкевича и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Условия поставки газа в Беларусь с 1 января следующего года - на стадии обсуждения.