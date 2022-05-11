Беларусь и Россия разработают правила работы общего рынка электроэнергии уже в 2022 году

Министерства энергетики Беларуси и России завершили подготовку проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии. Как сообщили в Минэнерго, правила его функционирования разработают до конца этого года.

Как отметил профильный министр, договором будут закреплены правовые основы формирования и функционирования общего рынка электроэнергии Союзного государства, определены полномочия органов госуправления и инфраструктурных организаций двух стран, а также субъектный состав рынка. В министерстве уточнили, что формирование объединенного рынка будет проходить в три этапа.