Беларусь и Россия развивают экономические связи, упор делается и на образование

Для Беларуси важно развивать экономические отношения с регионами России. Одним из таких стал Псков.

В 50-ти километрах от города находится особая экономическая зона Пскова "Моглино". Здесь есть примеры импортозамещения. Речь идет про производство БОПЭТ-пленки. Продукт востребован в самых разных отраслях промышленности. Например, необходим для кабельной изоляции, пленочных конденсаторов в электронике, защите солнечных батарей, а также для пищевой упаковки. Эти линии изначально были заточены на выпуск продукции для европейского рынка. Но после введения санкций быстро переориентировались на внутренний российский рынок и страны СНГ.

Беларусь одна из первых стран, с которой мы начали сотрудничество в странах СНГ. Масштаб производства по двум линиям до 72 тыс. т в год. Рынок Беларуси мы оцениваем примерно в 3-5 тыс. т в год. Максим Филиппов, коммерческий директор ООО "Титан-Полимер"

Можно сказать, драгоценное сотрудничество у Беларуси с псковской компанией по производству искусственных брильянтов. Если говорить научным языком, лабораторно выращенных. Но их блеск манит женщин не меньше, чем натуральные камни. Тем более что цена на порядок ниже, почти на 80 %. Раньше основные поставки шли в Индию, Китай и страны Европы, например, в ювелирные дома Германии. Сегодня в приоритете другие покупатели - научные и промышленные компании Союзного государства.

Импортозамещение, высокотехнологичные производства и инновации - все эти задачи невозможно решить без квалифицированных кадров. Поэтому образование тоже требует слияния усилий с двух сторон. Важно подготовить специалистов, которые будут создавать технологии, знания и продукты, востребованные сегодня и завтра.

Здесь уже развивают передовые промышленные технологии. Здесь и лаборатории по последнему слову техники, и новые подходы в процессе обучения, и даже целое конструкторское бюро, где можно, к примеру, собрать беспилотник или же заняться реинжинирингом.

И такая работа в кооперации с Белорусской высшей технической школой. Двери передовая инженерная школа Союзного государства открыла не так давно. Сегодня здесь обучается более тысячи ребят. Готовят межотраслевые кадры в интересах станкостроения Беларуси и России.

Уже в этом году наши ребята будут ездить в Беларусь, чтобы проходить обучение в БНТУ. Ребята, которые поступили на направление подготовки ПИШ в БНТУ, будут приезжать к нам. Т.е. будет такой обмен. Самым главным, наверное, является то, что у нас есть сетевые программы с нашими индустриальными партнерами. Сотрудники предприятий - инженеры, они также являются преподавателями. И наши ребята выезжают к ним не только на практики и стажировки, но и проходят там обучение. Александр Захаров, заместитель руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства

А начиналось все четыре года назад с летнего университета. Первый флагманский проект, который, по сути, и объединил студенчество двух стран. Инициаторами его были как раз Псковский и Витебский государственные университеты. За это время количество совместных инициатив заметно прибавило: это программы двойных дипломов. Студенты реализовали единый календарь мероприятий - от совместных КВН-площадок до большого проекта "Курган дружбы". А в науке созданы сетевые лаборатории, например, по изучению фальсификации фактов Великой Отечественной войны.

И, пожалуй, еще одно направление, о котором невозможно не сказать, - туризм. Псковская область входит в серебряное ожерелье России. Здесь точно есть что посмотреть и чему удивиться. Места хранят уникальную историю - от древних храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, до родового поместья Александра Пушкина в Михайловском. А главное, белорусам здесь рады.

Вся эта работа, связи, контакты - задел на долгие годы вперед. Портфель проектов становится увесистее, взаимодействие растет, а белорусский след встречается все чаще: от места, где начинается Россия, и до самой крайней точки восточной соседки.