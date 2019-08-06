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Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7 % с 1 сентября. Как сообщили в Белнефтехиме, такой договоренности стороны достигли в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" во втором квартале. Данная мера направлена на сохранение объемов выручки белорусского оператора трубопровода "Гомельтранснефть Дружба" в рамках, прогнозируемых на этот год.

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