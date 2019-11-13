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Беларусь и Россия совместно работают над корректировкой перечня товаров интернет-торговли в рамках ЕАЭС
Электронная коммерция, интернет-торговля или уже более привычное сегодня - онлайн-торговля - одно из самых быстрорастущих направлений в сфере услуг в мире. Беларусь в этом смысле не исключение, у нас этот сегмент прибавляет 15–20% ежегодно. И по прогнозам экспертов, рост будет более значительным.
О развитии электронной коммерции и внутри страны, и в рамках евразийского пространства поговорим прямо сейчас. Разберемся, какие задачи решаются и на какую долю в розничном товарообороте страны e-commerce может рассчитывать уже в ближайшей перспективе? Наш гость в студии - Артур Карпович, директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли (видео).
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