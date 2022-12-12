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Беларусь и Россия создадут единые налоговые условия

Минск и Москва создадут единые налоговые условия на территории двух стран. Это заявил премьер-министр России. В рамках дальнейшего развития Союзного государства страны продолжают сближать свои экономические системы. Соответствующим договором предполагается наднациональный налоговый комитет, будут закреплены размеры минимальных ставок, перечни освобождений и льгот. Также появится интегрированная система администрирования косвенных налогов. В целом же это позволит устранить целый рад барьеров, а также облегчить условия для запуска новых проектов.

Фото:svisgaz.by

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