Беларусь и Россия создают Союз промышленников

МТЗ, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод создают Союз промышленников. Учредительный документ планируется подписать 30 марта на полях Белорусско-российского бизнес-форума, который пройдет в Санкт-Петербурге. Такой шаг призван простимулировать промкооперацию, развить потенциал предприятий двух стран, придать дополнительный импульс реальной локализации и импортозамещению, отметил гендиректор Минского тракторного завода. Пока речь о предприятиях Союзного государства, но открыты и для компаний всего Евразийского экономического союза.