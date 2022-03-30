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Беларусь и Россия создают Союз промышленников
МТЗ, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод создают Союз промышленников. Учредительный документ планируется подписать 30 марта на полях Белорусско-российского бизнес-форума, который пройдет в Санкт-Петербурге. Такой шаг призван простимулировать промкооперацию, развить потенциал предприятий двух стран, придать дополнительный импульс реальной локализации и импортозамещению, отметил гендиректор Минского тракторного завода. Пока речь о предприятиях Союзного государства, но открыты и для компаний всего Евразийского экономического союза.
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