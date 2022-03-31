Беларусь и Россия вместе противостоят экономической блокаде

Новые возможности для развития сотрудничества используют Беларусь и Санкт-Петербург. Потенциал у нас большой: речь о машиностроительной и продовольственной продукции, и, конечно, об импортозамещении. Все в деталях обсуждают в эти дни в городе на Неве - там с визитом большая правительственная делегация Беларуси. Накануне стороны подписали дорожную карту торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества до 2026 года.