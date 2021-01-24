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Беларусь и Россия - крупные торговые партнеры в машиностроении, энергетике, строительстве, агропромышленном комплексе
Беларусь и Россия всегда были крупными торговыми партнерами, вполне возможно, и по причине тесных региональных контактов. Конечно, людям, как правило, в память врезаются споры, бывает и такое, но, разумеется, они не сопоставимы по масштабам со степенью партнерства в машиностроении, энергетике, строительстве, агропромышленном комплексе. Наше молоко, сыры, бытовую или сельскохозяйственную технику знают даже в самых отдаленных субъектах федерации.
При этом, пройдя путь в тысячи километров до российских прилавков, белорусская продукция не вызывает сомнений в качестве. К слову, одной из главных площадок для наращивания товарооборота является Форум регионов. Только на последнем страны подписали более 70 соглашений. О взаимовыгодном добрососедстве - Елена Витко.
30 лет Алексей Ожиганов курсирует по архангельским маршрутам. Рабочий тест-драйв начинался с ЛиАЗа, затем был ПАЗ. А сейчас встречает пассажиров на МАЗе.
Первые белорусские автобусы на улицах Архангельска появились три года назад. Сегодня в городском автопарке их почти 30.
Перемещаемся в Калининград. Здесь 130 белорусских автобусов. Их преимущество и удобство жители оценили.
Белорусские автобусы действительно заняли свою нишу в России. Продукция Минского автомобильного завода там колесит уже 25 лет. Стандарты и опции за четверть века, конечно, были разные. Но соотношение цена/качество - неизменно.
Перед тем как поставить транспорт в какой-либо регион России, его адаптируют, учитывая климат и местные особенности. При этом может меняться не только техническая начинка - даже цвет. Например, в городе на Неве ходят лазурные автобусы, а в "янтарном Калининграде" - оранжевые. А вот эта белая партия вскоре отправится в Ярославль, Пермь и Тулу. К слову, только в прошлом году Минский автомобильный завод экспортировал в страну-соседку более 800 автобусов.
В среднем туда уходят около 40% от общего объема пассажирской техники. Среди основных партнеров - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень. В большом количестве МАЗы можно встретить также в Краснодарском крае, Республике Татарстан и в Красноярске. При этом в портфеле заказов всегда есть и новые регионы.
Есть интерес и к коммунальной технике. Например, Приморский край перед Новым годом получил 43 трактора Belarus, 2 погрузчика "Амкодор" и самосвал МАЗ. На этом не останавливаются.
К слову, белорусским опытом в сельском хозяйстве регионы России интересуется давно. На острове Сахалин даже реализован (и сейчас успешно существует) проект молочно-товарной фермы с агрогородком. За основу взяли наши проверенные технологии - это беспривязное содержание буренок и автоматизированное доение.
Кстати, сельское хозяйство как приоритет развития региона в свое время определил Олег Кожемяко (ныне губернатор Приморского края, а ранее - Сахалинской области). Основным драйвером сотрудничества (впрочем, как и сейчас) стали взаимные визиты.
Напомним, итоги прошлогоднего форума рекордные - это более 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов на сумму свыше 750 миллионов долларов. Это серьезный вклад не только в развитие межрегиональных нитей. Для двух стран - это фундамент для глобального торгово-экономического партнерства.
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