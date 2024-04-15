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Беларусь и Россия займутся серийным производством самолетов. Премьеры подписали целый пакет документов о союзном сотрудничестве
Беларусь и Россия будут создавать совместный самолет. Соглашение о сотрудничестве в сфере авиации сегодня подписано в Москве.
В столице России прошли переговоры премьер-министров двух стран. Как отметил Роман Головченко, несмотря на санкционное давление, торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России развивается успешно. Взаимный товарооборот вырос на 6,5 %, превысив 53 млрд долларов. Тем не менее, надо четко договориться в вопросах импортозамещения. Для этого важно укреплять технический суверенитет наших стран, создавать разумную локализацию совместной продукции и сам продукт. Один из примеров - сфера авиации. Беларусь и Россия участвуют в производстве двухмоторного самолета "Освей".
Мы с вами совсем недавно приняли комплексную программу сотрудничества в сфере авиастроения между Беларусью и Россией. Соглашение будет подписано об организации серийного производства двухмоторного самолета в интересах национальной безопасности и технологического суверенитета наших государств.
"В 2023 году опять установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота - 4 трлн 200 млрд российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей", - обратил внимание председатель правительства России Михаил Мишустин. При этом премьер-министр России подчеркнул, что идет наращивание экспорта белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры. "В прошлом году транзитные перевозки увеличились более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом - до 20 млн т", - констатировал он.
По итогам переговоров стороны подписали несколько соглашений о сотрудничестве. Это касается взаимного признания электронной цифровой подписи. Документ упростит работу бизнеса и откроет белорусским предприятиям возможность участия в госзакупках. Кроме того, утвердили комплекс мер по стимулированию инвестиционной активности. Процесс взаимный. Он поможет созданию новых совместных предприятий и производств, укрепив торгово-экономические отношения.
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