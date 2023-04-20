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Беларусь и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 2023-2025 годы
Беларусь и Санкт-Петербург сегодня нацелены на самые высокие горизонты. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Переговоры прошли сначала в узком составе, а после о главных ориентирах в работе говорили на Совете делового сотрудничества. Партнеры уверены, что сегодня, в условиях враждебного экономического давления, нужно объединять научные, производственные и кадровые ресурсы для обеспечения импортонезависимости.
По итогам заседания совета была подписана дорожная карта до 2026 года, где как раз указывается перечень новых проектов, в том числе в научной сфере и фармацевтике. Что касается импортозамещения, Беларусь предлагает свою пожарную технику. Работа уже начата, пока речь идет о пяти машинах, но есть запрос на еще более сложные изделия, например, автолестницы повышенной высотности.
"Многие белорусские производители заключили новые контракты буквально накануне нашего заседания на поставку в Санкт-Петербург автобусов большой вместимости Минского автомобильного завода, нескольких десятков троллейбусов, которые, безусловно, украсят прекрасный город на Неве", - рассказал Роман Головченко.
Уже в первый месяц этого года взяли высокую и динамичную планку по нашему товарообороту. Если в натуральных цифрах он вырос практически на 40 % за два месяца (эта тенденция наблюдается и по итогам трех месяцев), то в сфере промышленности, если брать только эту сферу, оборот вырос в 2,1 раза. Конечно же, я уверен, что эти цифры будут прибавлять месяц от месяца, и это должно дать нам возможность превысить ту планку, которая была поставлена в прошлом году.
В промышленности мы достигли такого уровня, когда уже нет конкуренции, а есть дополнение друг друга. То, что сегодня производится в России, востребовано в Республике Беларусь; то, что производится в республике, востребовано в Санкт-Петербурге и России. Вот эта кооперация - самое главное, чего нам удалось достичь за какие-то два года. Вот такой пример совместной работы говорит о том, что мы не только партнеры, а действительно братские народы, которые помогают друг другу.
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