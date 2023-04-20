Беларусь и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 2023-2025 годы

Уже в первый месяц этого года взяли высокую и динамичную планку по нашему товарообороту. Если в натуральных цифрах он вырос практически на 40 % за два месяца (эта тенденция наблюдается и по итогам трех месяцев), то в сфере промышленности, если брать только эту сферу, оборот вырос в 2,1 раза. Конечно же, я уверен, что эти цифры будут прибавлять месяц от месяца, и это должно дать нам возможность превысить ту планку, которая была поставлена в прошлом году.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси