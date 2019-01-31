Беларусь и Сербия готовы наращивать экономическое сотрудничество

Беларусь и Сербия готовы увеличивать объемы взаимного товарооборота и наращивать экономическое сотрудничество. Об этом было заявлено сегодня на 11-м заседании межправительственной комиссии в Минске. Сферы наибольшего интереса - это промышленность, сельское хозяйство, IT-сектор и туризм. Именно здесь рассчитывают на новые кооперационные связи, учитывая желания бизнеса. Договоренности скрепили подписями под протоколом о торгово-экономическом сотрудничестве. Этот документ станет программным на ближайший год. Особое внимание на уровне госорганов двух стран будет уделяться продвижению товаров на рынках стран ЕАЭС и Евросоюза. А также привлечению инвестиций и решению проблемных вопросов для делового сообщества во взаимной торговле.