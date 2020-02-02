Беларусь и США намерены улучшить двусторонние отношения и усилить экономическое сотрудничество

Об этом вчера во Дворце Независимости говорили Александр Лукашенко и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений и экономические перспективы Минска и Вашингтона. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что политики хорошо знакомы друг с другом, хоть и заочно: белорусские и американские спецслужбы работали вместе в борьбе с наркотиками, торговлей людьми и оружием. А раньше Помпео возглавлял. ЦРУ. Кстати, американского дипломата нередко называют правой рукой Трампа. Он один из немногих в Белом доме, кто пользуется безоговорочным доверием хозяина Овального кабинета, да и по должности, а госсекретарь - это глава МИД, Помпео - архитектор американской внешней политики.



Также госсекретарь отметил, что официальная позиция администрации Трампа – улучшить отношения с Минском, и речь не идет о выборе между Вашингтоном и Москвой. Обсуждалась и возможность поставки американских углеводородов. Так, американская сторона заявила о готовности работать с Беларусью по нефти. Отметим, что даже несмотря на политические шероховатости сотрудничество двух стран на вполне приемлемом уровне: товарооборот за 2019 год приблизился к сумме в восемьсот миллионов долларов.



