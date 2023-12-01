Беларусь и Судан будут сотрудничать в области сельского хозяйства и переработки полезных ископаемых

НАН Беларуси и Судан будут развивать научно-техническое сотрудничество, в первую очередь в области сельскохозяйственного производства, животноводства и переработки полезных ископаемых. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Судана в Беларуси Мохаммедом Омером Мусой Али, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.

Как отметил в ходе встречи Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Суданом. "У нас большой интерес к работе с вашей страной. НАН Беларуси готова к сотрудничеству по всем перспективным направлениям в зависимости от ваших интересов. Мы знаем, что Судан - сельскохозяйственная страна. Белорусские ученые готовы предложить свою помощь в адаптации семян белорусской селекции к условиям африканского климата, а также нашу сельхозтехнику для посева, уборки и обработки урожая. Ваша страна богата природными ресурсами. Научные организации НАН Беларуси готовы поставить в Судан специальные установки для переработки полезных ископаемых, в том числе руд, содержащих ценные элементы", - отметил он.

Председатель Президиума НАН предложил суданской стороне помощь в области животноводства, а также в организации в Судане научной структуры по типу НАН Беларуси для научного сопровождения отраслей экономики этой африканской страны.

В свою очередь посол Судана отметил, что суданская сторона открыта для сотрудничества с учеными Академии наук. "Судан может стать для Беларуси воротами в Африку. Я вижу, как развита ваша страна, на каком высоком уровне у вас наука и технологии. Считаю, что сегодня необходимо развивать сотрудничество между нашими странами и данное сотрудничество будет полезно в разных сферах", - подчеркнул Мохаммед Омер Муса Али.

По итогам переговоров белорусская и суданская сторона пришли к мнению, что в ближайшее время необходимо сформировать делегации и обменяться визитами ученых Беларуси и Судана, а также подготовить меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

Также в ходе переговоров были обсуждены перспективы развития научно-технического сотрудничества между организациями НАН Беларуси и организациями Судана. Гости подробно ознакомились с последними разработками ученых, которые представлены на постоянно действующей выставке "Достижения отечественной науки - производству".