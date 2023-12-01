3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и Судан будут сотрудничать в области сельского хозяйства и переработки полезных ископаемых
НАН Беларуси и Судан будут развивать научно-техническое сотрудничество, в первую очередь в области сельскохозяйственного производства, животноводства и переработки полезных ископаемых. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Судана в Беларуси Мохаммедом Омером Мусой Али, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.
Как отметил в ходе встречи Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Суданом. "У нас большой интерес к работе с вашей страной. НАН Беларуси готова к сотрудничеству по всем перспективным направлениям в зависимости от ваших интересов. Мы знаем, что Судан - сельскохозяйственная страна. Белорусские ученые готовы предложить свою помощь в адаптации семян белорусской селекции к условиям африканского климата, а также нашу сельхозтехнику для посева, уборки и обработки урожая. Ваша страна богата природными ресурсами. Научные организации НАН Беларуси готовы поставить в Судан специальные установки для переработки полезных ископаемых, в том числе руд, содержащих ценные элементы", - отметил он.
Председатель Президиума НАН предложил суданской стороне помощь в области животноводства, а также в организации в Судане научной структуры по типу НАН Беларуси для научного сопровождения отраслей экономики этой африканской страны.
В свою очередь посол Судана отметил, что суданская сторона открыта для сотрудничества с учеными Академии наук. "Судан может стать для Беларуси воротами в Африку. Я вижу, как развита ваша страна, на каком высоком уровне у вас наука и технологии. Считаю, что сегодня необходимо развивать сотрудничество между нашими странами и данное сотрудничество будет полезно в разных сферах", - подчеркнул Мохаммед Омер Муса Али.
По итогам переговоров белорусская и суданская сторона пришли к мнению, что в ближайшее время необходимо сформировать делегации и обменяться визитами ученых Беларуси и Судана, а также подготовить меморандум о научно-техническом сотрудничестве.
Также в ходе переговоров были обсуждены перспективы развития научно-технического сотрудничества между организациями НАН Беларуси и организациями Судана. Гости подробно ознакомились с последними разработками ученых, которые представлены на постоянно действующей выставке "Достижения отечественной науки - производству".
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ