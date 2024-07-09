Беларусь и Свердловская область планируют выйти на миллиардный рубеж взаимного товарооборота, об этом было заявлено на переговорах премьер-министра Беларуси Романа Головченко с губернатором этого российского края Евгением Куйвашевым.

Делегация правительства Беларуси во главе с Романом Головченко 9 июля с рабочим визитом прибыла в Екатеринбург. На переговорах было отмечено, что Беларусь традиционно входит в десятку основных внешнеторговых партнеров региона. Большое значение стороны уделяют экспорту и импорту качественной промышленной продукции, а также развитию производственной кооперации. Практическое воплощение уже нашла хорошая идея, которая родилась на екатеринбургской земле, по созданию легкового двухмоторного самолета "Освей".