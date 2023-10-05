3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь и Таджикистан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве
Беларусь будет поставлять в Таджикистан семена, скот, мясные консервы, молочную и рыбную продукцию. Договоренности по основным направлениям сотрудничества достигнуты по итогам визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша в Таджикистан, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Минсельхозпрода.
Запланирована также поставка машинокомплектов и другой техники в адрес сборочного производства "Агротехсервис", а также сборка зерноуборочных комбайнов. Предусмотрено и проведение второго форума ректоров учреждений высшего образования в Минске.
Всего по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана подписано 14 двусторонних документов, включая 8 коммерческих соглашений на общую сумму более $16 млн.
В рамках Белорусско-таджикского делового совета организована дегустация продукции таких белорусских предприятий, как ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат", ОАО "Рыбхоз Селец", ОАО "Минский молочный завод №1", Новогрудский филиал ОАО "Лидский молочно-консервный завод", ОАО "Беллакт" и концерн "Белгоспищепром".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе