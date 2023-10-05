Беларусь и Таджикистан договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Беларусь будет поставлять в Таджикистан семена, скот, мясные консервы, молочную и рыбную продукцию. Договоренности по основным направлениям сотрудничества достигнуты по итогам визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша в Таджикистан, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Минсельхозпрода.

Запланирована также поставка машинокомплектов и другой техники в адрес сборочного производства "Агротехсервис", а также сборка зерноуборочных комбайнов. Предусмотрено и проведение второго форума ректоров учреждений высшего образования в Минске.

Всего по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана подписано 14 двусторонних документов, включая 8 коммерческих соглашений на общую сумму более $16 млн.