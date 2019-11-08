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Беларусь и Татарстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество
Машиностроение, обмен опытом в медицине и IT-сфере, поставки текстиля и продуктов питания. Беларусь и Татарстан наращивают взаимодействие. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2004-м, и за это время связи только крепли. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 14% и составил более 1 миллиарда долларов. Татарстан экспортирует в Беларусь топливо, продукцию нефтехимии, синтетический каучук. Мы отправляем в этот российский регион автобусы, автомобили, текстиль и продукты питания. В перспективе Татарстан будет наращивать поставки нефти в нашу страну, а также планирует создать индустриальный парк для реализации совместных проектов в машиностроении. В этом регионе уже работает эксклюзивный дистрибьютер Минского тракторного завода в Приволжском и Уральском округах. Предприятие занимает лидирующее место по объему продаж белорусских тракторов на территории России. Кроме того, здесь освоена сборка техники марки BELARUS.
Беларусь и Татарстан тесно сотрудничают в культурной сфере
Так, в селе Печищи работает единственный в России музей-квартира Янки Купалы. В 1941 году народный поэт Беларуси находился здесь в эвакуации. И именно отсюда по вызову Союза писателей СССР выехал в творческую командировку в Москву, где трагически погиб.
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