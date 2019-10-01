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Беларусь и Татарстан укрепляют кооперационные связи
Сегодня в Минске партнеры на уровне вице-премьеров обсудили будущие проекты. Так, до конца года появится образец двигателя для тракторной техники, работающей на газе. Это совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода. Направление перспективное: использование газа в качестве топлива становится популярнее, и Беларусь рассчитывает на рост поставок техники на газомоторном топливе, в том числе в другие российские регионы и в третьи страны. А в целом автопром - это каждый второй экспортный продукт Беларуси в Татарстан. Это направление сотрудничества и впредь останется приоритетным.
Намерение укреплять сотрудничество, в том числе в сфере науки и образования, партнеры закрепили подписями. Ряд совместных проектов рассчитывают доработать до конца года. Их подготовят к предстоящей встрече президентов Беларуси и России. Среди текущих вопросов белорусско-российского сотрудничества - продление режима субсидий для нашей техники. Это позволит в будущем нарастить поставки продукции в российские регионы, в том числе в Татарстан, особо отметил белорусский вице-премьер.
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