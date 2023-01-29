Беларусь и Тула: что вкусного и полезного нашли друг у друга

Братские отношения тоже требуют планомерной работы. Россия - наш надежный партнер, проверенный десятилетиями! "Главный эфир" продолжает показывать и рассказывать о союзном сотрудничестве.

Тем более, что обрело оно во всех смыслах второе дыхание. На этот раз съемочная группа АТН отправилась в Тулу. Общие программы между Беларусью и регионом существуют с 93-го. Наши компании давно выстраивают устойчивые кооперационные цепочки во внешней торговле.

В Туле можно встретить белорусские трамваи и автобусы. С недавних пор линейка автопрома пополнилась и легковыми автомобилями нашей сборки. По-прежнему в регионе устанавливают могилевские лифты.

К традиционным сферам нашего взаимодействия добавляем новые: подключается малый и средний бизнес. Вероника Бута о нестереотипных примерах взаимодействия регионов.

Тульское оружие, пряник, самовар, гармонь, и, конечно же, Тульский Кремль - неповторимые местные бренды.

Трактор, автобус, лифты и продукты… "Сделано в Беларуси" в рекламе тоже давно не нуждается.

Территория оружейного завода в городе Тула была скрыта от посторонних глаз более 100 лет, и поколения туляков не знали, что скрывается за забором. Так и в белорусско-тульских отношениях за внешним фасадом скрывается много интересных деталей.

На глубине 130 метров добывают гипсовый камень. В сутки - более 10 тысяч тонн. Почти пятая часть поступит на белорусские заводы. Своего такого природного сырья у нас нет, а потому кооперация с российскими партнерами позволяет нам обеспечить свой внутренний рынок качественными стройматериалами и даже на этом немного заработать на экспорте.

Новомосковское месторождение гипса считается крупнейшим в Европе. Сырье из этого рудника отправляется на цементные и гипсовые белорусские заводы. Объемы увеличились вдвое.





Беларусь является стабильным и постоянным клиентом нашего предприятия, каждый месяц отгружаем примерно 500 вагонов нашим белорусским потребителям. Леонид Лось, руководитель службы корпоративных коммуникаций компании по производству стройматериалов (Россия)

Месторождение было открыто в середине прошлого века. Мы одни из первых партнеров. Да, за это время менялись условия, цены, объемы, логистика, но сотрудничество с тех пор не прерывалось.

Нитки качественные. Хорошие перчатки получаются. Обладают высокой прочностью, износостойкостью, качеством пряжи довольны. Виктория Попова, оператор линии трикотажной швейной фабрики (Россия)

Смотрим, кто производитель. И тут мое удивление - Слонимская фабрика - мои земляки. Тот случай, когда при желании тысяча километров не расстояние даже для сравнительно небольшого предприятия провинциального городка.

8 млн пар носков в год производим. Из белорусской нитки половина точно будет. Светлана Чумак, вязальщица трикотажной швейной фабрики (Россия)

400 тонн пряжи ежегодно с перспективой увеличения объемов. Так оценим наше слонимско-тульское партнерство.

120 километров от Тулы. Прекрасный старинный город Белев - подарил миру великих людей: основоположника романтизма в русской поэзии - Жуковского, известного писателя Пришвина. Но, пожалуй, главная гордость этих земель - белевская пастила. Она на слуху не меньше, чем тульский пряник!

В конце 19 века запустили в промышленное производство. И по сей день белевская пастила создается исключительно вручную из сочных яблок. Распробовали лакомство и белорусы! Поставки выросли вдвое.

Здесь яблоки пекутся при температуре примерно 270-280 градусов целый час. Белорусские яблоки бывали. Мы пробуем, когда это удобно по логистике, по экономическим соображениям, то мы яблоки у братьев-белорусов просим. Дмитрий Белоконь, гендиректор ООО "Белевская пастила"

Никакой муки, загустителей и других добавок. Только свежие яблоки - к ним самые высокие требования! Из белорусских по вкусу пришлись "антоновка" и "имрус". В ноябре на пробу взяли 5 машин - это порядка 100 тонн. Готовы брать больше. Логистика выходит дороговато.





Приглянулся и наш картон. И снова но…

В 2022 году была выставка "Белагро", мы в ней участвовали. Там у нас было достаточно много контактов. В том числе производителей различного сырья. Да, на месте в Беларуси это тот картон, который нам подходит. Он хорош по цене. Но когда мы касаемся логистики, то здесь начинаются некоторые вопросы. Логистика, к сожалению, это узкий момент. Скажем так. Дмитрий Белоконь, гендиректор ООО "Белевская пастила"

Учится выстраивать оптимальный маршрут белорусский производитель цветной упаковки. Стало получаться. В прошлом году в нашу пленку обернули 10 млн таких вот здоровых сладостей. Заключают новые контракты.

Впрочем, и тот самый знаменитый тульский пряник едет покорять мир, в том числе в упаковке белорусского производства.

Настоящий тульский пряник, куда же без него. Пекут и продают их на тульской земле уже более 300 лет. И это неудивительно. Белорусы тульский пряник уже распробовали.

Рецептура и способ приготовления пряников практически такие, как и 300 лет назад! Меняются только начинки. Правда, белорусы предпочитают классику: сгущенка, фрукты, смородина и яблоко-корица - топ самых покупаемых пряников в нашей стране.

В составе местного мороженого - молоко из Беларуси! В освежителях воздуха, произведенных в Туле, - тоже белорусское сырье. В наших стройматериалах - тульский гипсовый камень. И таких десятки примеров. Да, совместных предприятий не имеем. Пока. А вот кооперационные цепочки выстроены крепко и проверены временем!

Наше взаимодействие сегодня строится в рамках поручения и постоянного контроля губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который представлял потенциал тульской области на территории Республики Беларусь в рамках совместного форума регионов России и Беларуси. И конечно, та рабочая группа, которая сегодня в Тульской области работает, на регулярной основе представляет результаты нашего совместного труда губернатору. Григорий Лаврухин, зампредседателя правительства Тульской области России

К кооперационной цепочке подключается малый и средний бизнес. Белорусским и тульским компаниям помогают находить друг друга и заключать сделки.

Мы поддерживаем предприятия, которые приходят в Тульскую область. Предоставляем им возможность правильно разместиться, правильную коммуникацию, снизить административные барьеры для входа на рынок Тульской области. И поддерживаем наших производителей, которые успешно экспортируют в Республику Беларусь. Григорий Лаврухин, зампредседателя правительства Тульской области России