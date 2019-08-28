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Беларусь и Турция намерены систематизировать отношения и существенно нарастить уровень взаимной торговли
Как достичь поставленной цели в полтора миллиарда долларов - сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президент провел встречу с главой МИД Турции. Хороший фундамент для более тесной кооперации создан. О новой планке договорились еще в апреле в Анкаре во время официального визита Президента. Основные цели приезда в Минск Мевлюта Чавушоглу - расширение взаимных инвестиций и диверсификация поставок - и это одни из важнейших шагов на пути к заветной цифре. Впрочем, практика и динамика последних лет доказывает - отношения двух стран уже выходят на новый уровень партнерства. Что связывает официальные Минск и Анкару, а также бизнесы двух стран? Вероника Бута с подробностями.
Джан Йылдырым приехал к нам за образованием. Свою первую кофейню открыл в 2015 году
Из Турции 9 лет назад Джан Йылдырым приехал к нам за образованием. В БГУ познакомился с будущей супругой - армянкой по национальности. Минск стал для них настолько родным местом, что решили остаться здесь и здесь примерить на себя роль бизнесменов. Свою первую кофейню интернациональная семья открыла в 2015 году, и буквально на днях распахнет двери уже третье заведение с ароматным кофе и турецкими булочками - симитами. Супруги в один голос говорят: "Начинать и развивать свое дело в Беларуси и выгодно, и комфортно".
Немного раньше открыл для себя Беларусь Тургай Аджар - владелец турецкой компании по оптовым продажам специй
Впервые приехал в Минск он 10 лет назад. Здесь создал семью. Тургай - владелец турецкой компании по оптовым продажам специй. Страна понравилась сразу: говорит, чувствует себя спокойно и самое главное – в безопасности. Теперь в Минске бизнесмен вместе с супругой Светланой и 8-летней дочерью Мирой гостит как минимум раз в год. Останавливается обычно на полмесяца, отдыхает душой и заодно присматривает нишу для очередного вложения. Вариантов много, главное желание и капитал.
В Беларуси почти полторы сотни компаний с турецким капиталом
В основном в области телекоммуникаций, строительстве, легкой промышленности и металлообработки. В двусторонней торговле страны еще в прошлом году вплотную подобрались к планке в миллиард долларов. Ее определили в 2016 году в Минске во время первого официального визита Президента Турции в Беларусь.
Теперь задача, которую озвучили лидеры уже этой весной в Анкаре, - полтора миллиарда долларов. Если посмотреть на динамику (а с 2009 года взаимная торговля увеличилась почти в 4 раза), планы вполне реализуемые. Товарооборот в 2018 году 984 млн долларов, в 2009 году - 267 млн.
Тогда же, в апреле, свою лепту в общую копилку внесли и деловые круги двух стран. На бизнес-форуме в Анкаре были подписаны контракты на несколько сотен миллионов долларов, начаты новые амбициозные проекты.
Деловая среда суеты не терпит, все проекты и контракты внимательно изучаются, порой не один год
Но прочным фундаментом для не менее прочных договоренностей бизнеса выступает взаимопонимание на политической арене. Здесь между странами противоречий нет. И сегодняшняя встреча во Дворце Независимости этот факт подтвердила в очередной раз.
Глава внешнеполитического ведомства Турции в нашу страну приехал как раз с этой целью - сверить шаги на пути к заветной цифре в 1,5 миллиарда. Действия наиболее эффективны, когда они согласованы с партнерами. Александр Лукашенко подтверждает, Турция остается одним из наших ключевых партнеров в регионе.
Из болевых точек - несбалансированность нашей торговли: продаем в разы меньше, чем покупаем
Преградой тому таможенные пошлины. Этот вопрос обсуждаем, уверены стороны. Среди других ключевых тем - открытие турецкого рынка для белорусской говядины и инвестиции.
Все вопросы в деталях чуть позже обсудили в Министерстве иностранных дел Беларуси. На переговорах со своим белорусским коллегой Мевлют Чавушоглу подтвердил, что принципиальных разногласий у стран нет, на международной арене смотрим в одну сторону, осуждаем и боремся с терроризмом. Такая же синхронность была бы только на руку экономикам.
Приоритет в сотрудничестве в сторону создания совместных производств
Приоритет в сотрудничестве в сторону создания совместных производств нашей техники в Турции, в том числе с перспективой ее реализации на рынках третьих стран. Так, в апреле в Кырыккале началась сборка МТЗ. Предварительно договорились позже на базе этого предприятия собирать комбайны, дорожную и снегоуборочную технику. В ближайших планах возобновить поставки наших БелАЗов. Беларусь открыта для турецких предложений.
Спустя две недели в Минске ждут очередных гостей из Турции, на этот раз парламентариев
Разговор о тесном сотрудничестве вскоре снова продолжится. Буквально спустя две недели в Минске ждут очередных гостей из Турции, на этот раз парламентариев. А уже в октябре планируют провести в белорусской столице форум вузов. В минувшем учебном году 178 турецких граждан получали высшее образование в наших университетах. Страны уверены, потенциал гораздо выше и инициируют совместные образовательные программы и как следствие двойные дипломы. Впрочем, потенциал видят и в сфере туризма. Турки стали чаще выбирать Беларусь для отдыха. Возможно, вскоре появится больше авиарейсов.
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