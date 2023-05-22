Беларусь и Удмуртия развивают совместные проекты и наращивают товарооборот

Я очень, от души рад, что наши европейские квазипартнеры, которые демонстративно ушли и из России, и из Беларуси, сейчас, я думаю, кусают локти, потому что и предприятия Беларуси, и российские успешно замещают ту номенклатуру, по которой вроде как возникли временные проблемы. Например, электродвигатели Сарапульского электрогенераторного завода для низкопольных трамваев сейчас используются на технике, производимой и в России, и в Беларуси. И таких примеров очень много. Поэтому для нас Беларусь была и остается стратегическим партнером. Для Удмуртии она стабильно находится в тройке торговых партнеров.

Александр Бречалов, глава Удмуртии (Россия)