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Беларусь и Удмуртия развивают совместные проекты и наращивают товарооборот
Медицина, сельское хозяйство, строительство и военно-промышленный комплекс. Беларусь и Удмуртия развивают совместные проекты и наращивают товарооборот.
В Москве состоялись переговоры посла Беларуси в России с главой Удмуртии. По словам Дмитрия Крутого, минимальная планка в 100 миллионов долларов уже превышена. В прошлом году товарооборот с этим российским регионом вырос почти на 30 %, а за 3 месяца этого года еще прибавил более чем на 25. Мы планируем расширять сотрудничество в сфере строительства дорог и социальных объектов. Также на встрече обсуждали проект по созданию совместного предприятия по модернизации трамваев. У Ижевска большая потребность в их обновлении.
Ключевой темой стало сотрудничество Беларуси с предприятиями ВПК, которые расположены на территории Удмуртии.
Одни из ключевых предприятий - концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Купол". Здесь потребность у коллег серьезная в станках. С Удмуртией и с ее крупными предприятиями наши производства развернулись быстрее. "СтанкоГомель" будет и фрезерные, и осевые станки для них поставлять, контракты подписаны. Сегодня глава региона подтвердил, что нам нельзя спать в шапку, белорусам нужно работать активно, поскольку деньги есть. Здесь все зависит от нашей разворотливости и от того, как быстро мы все эти схемы сможем сложить.
Я очень, от души рад, что наши европейские квазипартнеры, которые демонстративно ушли и из России, и из Беларуси, сейчас, я думаю, кусают локти, потому что и предприятия Беларуси, и российские успешно замещают ту номенклатуру, по которой вроде как возникли временные проблемы. Например, электродвигатели Сарапульского электрогенераторного завода для низкопольных трамваев сейчас используются на технике, производимой и в России, и в Беларуси. И таких примеров очень много. Поэтому для нас Беларусь была и остается стратегическим партнером. Для Удмуртии она стабильно находится в тройке торговых партнеров.
Кроме экономики, Беларусь и Удмуртия развивают культурные связи. Это касается совместных проектов о сохранении истории Великой Отечественной войны. Этим летом школьники из Удмуртии посетят Брест, который является городом-побратимом Ижевска. Кроме того, авиакомпания Ижевска планирует запустить прямые рейсы в Минск.
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