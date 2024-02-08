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Беларусь и Узбекистан наметили более 10 направлений взаимодействия в здравоохранении
Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом принимающей страны в расширенном составе. Шавкат Мирзиёев подтвердил, что нашим странам удалось вывести отношения на качественно новый уровень.
Стороны договорись поддерживать активные контакты на уровне парламентов, правительств, министров и регионов. Была подтверждена важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных структур, обсуждены меры по увеличению товарооборота (необходимо перешагнуть планку в 1 млрд долларов), прозвучали намерения создать совместную внешнеторговую компанию.
В пример глава государства привел фармацевтическую отрасль. Узбекистан заинтересован в поставках лекарств, поэтому Президент предлагает совместные производства. "Мы же можем здесь создавать совместное производство, а он (Президент Узбекистана. - Прим. ред.) притащит сюда любую субстанцию: у него есть колоссальные связи в мире. И мы можем здесь производить лекарства", - предложил глава государства.
"Что касается технической регистрации. Слушайте, у нас же "диктатура" - мы же вопрос можем решить быстро. Главное, чтобы у вас была договоренность, - отметил Александр Лукашенко. - Давайте вместе это создавать".
В свою очередь Шавкат Мирзиёев заверил, что узбекская сторона готова предоставить гарантии по приобретению белорусской фармацевтической продукции на необходимое количество лет. "Ваше качество нас устраивает", - заявил он.
Так, Беларусь и Узбекистан наметили свыше 10 направлений взаимодействия в здравоохранении. Речь, в частности, идет об охране материнства и детства, кардиологии, борьбе с онкологическими заболеваниями.
Напомним, белорусский лидер находится с официальным визитом в Ташкенте. До заседания в расширенном составе президенты Беларуси и Узбекистана почти 2 часа общались за закрытыми дверями в формате один на один.
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