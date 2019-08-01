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Беларусь и Узбекистан нацелены на глобальное расширение сотрудничества
Об этом сегодня говорили Президент Александр Лукашенко и узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев на переговорах во Дворце Независимости. Минск и Ташкент смогли за предыдущие два года полностью обновить свои отношения, и теперь новая задача, о которой договорились лидеры двух государств - нарастить товарооборот и усилить кооперацию именно на региональном уровне. А уже на переговорах в расширенном составе белорусский лидер и глава Узбекистана обозначили конкретные сферы, где страны могут нарастить мускулы сотрудничества: в среднеазиатской республике может появиться промышленный комплекс по выпуску белорусской техники. И в целом лидеры делают ставку на стремительное укрепление торговых и экономических связей.
По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Укрепляют партнерство государства и в борьбе с терроризмом, контрабандой. Отдельное внимание гуманитарной, научной и образовательной сферам. Словом, все эти шаги - важный сигнал - Беларусь и Узбекистан планируют сотрудничество на годы вперед и намерены добиться совместного успеха.
Уже после Президенты Беларуси и Узбекистана посадили дерево на Аллее почетных гостей около Дворца Независимости - это еще одна хорошая традиция. А дальше отправились знакомиться с выставкой "Сделано в Узбекистане". На ней представлена тысяча наименований товаров из азиатской республики. Еще одно предложение и приглашение от нашего Президента для узбекистанских предприятий - активнее работать на белорусском рынке. К слову, уже заметен и эффект от прошедшего форума регионов Беларуси и Узбекистана.
Есть интерес среди узбекских коллег и в привлечении белорусской техники и технологий к развитию месторождений газа и нефти. Представители правительств и деловых кругов уже прорабатывают эти и другие проекты. В свою очередь Президенты за время беседы неоднократно подчеркивали, что сделают все возможное, чтобы отношения Минска и Ташкента развивались также стремительно и впредь. К слову, Шавкат Мирзиеев пригласил Александра Лукашенко в Узбекистан.
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