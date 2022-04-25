Беларусь и Узбекистан планируют налаживать долгосрочное сотрудничество

Беларусь и Узбекистан сегодня выстраивают маршруты движения товаров и готовы создавать совместные производства. Большому восточному рынку нужна техника, городской транспорт и IT-решения в различных сферах. Белорусская правительственная делегация привезла огромное количество предложений. Желание налаживать долгосрочное сотрудничество было подтверждено на встрече с президентом Узбекистана.

Среди тех, кто готов налаживать бизнес-мосты с Узбекистаном, отечественная компания "Лайт Вел Организейшн". Это ее система - электронный кошелек "Оплати". В настоящее время у нее более 750 тысяч пользователей. По QR-коду продано порядка 25 миллионов смарт-талонов на оплату проезда в общественном транспорте. Рассчитаться по "Оплати" можно в 42 тысячах сертифицированных точек продаж, на АЗС, а также можно оплачивать коммуналку, мобильную связь и интернет. Еще мобильный сервис переводит деньги прямо в чате - без комиссий и переплат. Пополняется кошелек с карточек всех белорусских банков.

Белорусскую технику, которая уже работает на полях Узбекистана, презентовали на выставке "Иннопром". Привезли и новинки, рассчитывая на увеличение продаж на восточном рынке и продвижение на близлежащие страны.