Беларусь и Узбекистан планируют расширить сотрудничество и увеличить товарооборот

Узбекистан для нас - один из основных торговых партнеров в Центральной Азии и СНГ. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совместном бизнес-форуме. В последние три года товарооборот между странами увеличился почти вдвое, достиг более полумиллиарда долларов. Страны нацелены использовать в полной мере производственный, научно-технический и инновационный потенциал и ставят амбициозные задачи - увеличить товарооборот до миллиарда долларов.