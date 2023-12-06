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Беларусь и Узбекистан планируют расширить сотрудничество и увеличить товарооборот

Промышленная кооперация и совместные инвестиции. Беларусь и Узбекистан определили главные сферы для новых проектов. В Самарканде делегация нашего правительства провела ряд переговоров.

Узбекистан для нас - один из основных торговых партнеров в Центральной Азии и СНГ. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совместном бизнес-форуме. В последние три года товарооборот между странами увеличился почти вдвое, достиг более полумиллиарда долларов. Страны нацелены использовать в полной мере производственный, научно-технический и инновационный потенциал и ставят амбициозные задачи - увеличить товарооборот до миллиарда долларов.

Ключевая роль в выполнении этой задачи отводится бизнес-сообществу. Способность предприятий и организаций быстро и эффективно реагировать на изменение рыночных условий, потребительского спроса, демонстрировать высокую маневренность позволяет нам обеспечить самые необходимые дополнительные темпы роста, увеличение объема производства и продаж товаров и услуг.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

"Уверен, что драйвером поступательного развития экономического сотрудничества станет успешная реализация совместных проектов. Речь прежде всего идет о промышленной кооперации, фармацевтике, сельском хозяйстве, легкой, химической, электротехнической и других отраслях", - отметил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

6 декабря рабочий визит в Узбекистан завершается. По итогам достигнутых договоренностей в ближайшее время будет подписано порядка 25 новых контрактов.

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