Беларусь и Узбекистан скрепили главное в сотрудничестве новыми соглашениями

Беларусь и Узбекистан определили главные сферы для новых проектов и нацелены удвоить товарооборот. Среди перспектив сотрудничества - фармацевтика, строительство, текстильное производство и аграрный сектор.

В Самарканде сейчас работает делегация белорусского правительства. Проходят переговоры, состоялся бизнес-форум и заседание межправкомиссии. О белорусских приоритетах на Востоке рассказала Светлана Лукьянюк.

Базары Самарканда - это отдельный мир и обязательная программа для туристов. Говорят, ты не был на Востоке, если не вдохнул пряные ароматы и не сторговал вполовину стоимость товара.

Гордость базара, да и всего Узбекистана - плов, который подают в ошхане, что переводится как "столовая". Плов можно есть только до 14:00, и его не оставляют на завтра. Вообще знать все эти тонкости важно и для ведения бизнеса. Многие белорусские предприятия на этом рынке не новички.

Узбекистан для нас традиционный рынок. Мы традиционно сюда поставляем нашу кормоуборочную технику, и уже есть проработки на следующий год. Это будет контракт более чем на полмиллиона долларов США, я думаю, в январе-феврале мы к стадии его заключения перейдем. Дмитрий Афанасьев, директор центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш"

Для нас узбекский рынок является рынком возможностей, потому что в части потребления довольно-таки объемный, и мы уже ведем переговоры по локализации производства на местном рынке. Генераторы, насосные станции, компрессорное оборудование будут востребованы представителями сельского хозяйства, промышленности, коммунального хозяйства. Александр Ботвинник, гендиректор управляющей компании холдинга "Минский моторный завод"

Среди главного в работе называют развитие промышленной кооперации и совместные инвестиции. То же мебельное производство, молочное, да и текстильное. Здешние хлопковые ткани в цене и у белорусских производителей. Мы же продаем им шерстяные.

Уверена, что после бизнес-форума будет продолжение нашего взаимовыгодного сотрудничества, есть над чем работать, нашим странам есть куда двигаться в области легкой промышленности. Татьяна Ярота, гендиректор белорусского текстильного предприятия

Мы сейчас хотим получить не меньше двадцати высококвалифицированных белорусских технологов к нам в страну, потому что нам необходимо освоить новые ниши. Это хорошо окрашенные ткани, и в этом Беларусь имеет огромные компетенции. Илхом Хайдаров, председатель ассоциации "Узтекстильпром"

На сегодня работает в республике 186 предприятий с белорусским капиталом. А у нас около сотни с узбекским. Переговоры B2B эти цифры могут увеличить.

Мы договорились о том, что будем проводить форум в следующем году на территории города Минска, на территории технопарка. Форум будет связан именно с работой малого и среднего бизнеса, потому что им сложнее выйти на международные рынки, им сложнее показать свою продукцию и найти для себя партнеров. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома

В деталях о новых проектах говорил и бизнес: почти 50 наших предприятий и две сотни из Узбекистана. И вот первые договоренности: такую же деловую встречу в начале января проведут в Минске.

Овощи, фрукты, которые сегодня произрастают здесь, конечно, пользуются популярностью у нас в стране, и сегодня с коллегами уже обсуждали возможность открытия оптового логистического центра, который будет поставлять свежую продукцию Узбекистана у нас в стране, для того чтобы мелкий бизнес мог работать, непосредственно приобретая продукцию в Минске. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси

Производителям продуктов питания станет работать проще. А в следующем году планируют запустить автоматизированную систему ветеринарного контроля.

Это для быстроты и развития информационных технологий. Все это для ускорения и качества работы, чтобы не было подделок. Все будет передаваться в электронных системах. Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

"Узбекистан открыт миру. И Беларусь наш надежный партнер", - сказал премьер Арипов на закрытии форума. 25 новых контрактовна заставят себя долго ждать. "Мы четко знаем, чего хотим друг от друга", - отметил Роман Головченко. Две страны не конкуренты друг другу, и нам легко найти пересечение интересов.

Мы действительно серьезно настроены нарастить потенциал нашего сотрудничества с Узбекистаном. И самое главное, мне кажется, - это быстро принимать и реализовывать решения. Мы нацелены работать очень выверенно на узбекском рынке. Беларусь готова осуществлять экспортное финансирование и поддержку поставок белорусской продукции в Узбекистан. Например, поставка более 1 тыс. единиц тракторной техники осуществлялась с помощью экспортного финансирования, которое было предоставлено узбекскому банку со стороны Банка развития Беларуси, и эту схему и ее разные вариации мы готовы масштабировать. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня наша задача - наполнить экономическую составляющую нашего партнерства новым практическим содержанием, обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов и торговых контрактов. Мы заинтересованы в развитии промышленной кооперации, полагаем целесообразным усилить содержательную часть проекта совместной дорожной карты по развитию двухстороннего сотрудничества на 2024-2025 годы. Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана

Три договора на полтора миллиона долларов у Минздрава Беларуси. Сейчас важно добиться упрощения регистрации тех препаратов, которые здесь очень нужны.

Мы можем предложить широкую онкологическую линейку, которую Республика Узбекистан покупает за очень большие деньги. Справочно: они импортируют более 80 % лекарственных средств, а мы более половины производим у себя, то есть нам есть что предложить. Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси

В сфере здравоохранения мы заключили договор, что специалисты из Беларуси будут совместно работать с нашими специалистами. Уткам Мардонкулович, начальник международного отдела Министерства здравоохранения Узбекистана