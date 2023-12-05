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Беларусь и Узбекистан скрепили главное в сотрудничестве новыми соглашениями
Беларусь и Узбекистан определили главные сферы для новых проектов и нацелены удвоить товарооборот. Среди перспектив сотрудничества - фармацевтика, строительство, текстильное производство и аграрный сектор.
В Самарканде сейчас работает делегация белорусского правительства. Проходят переговоры, состоялся бизнес-форум и заседание межправкомиссии. О белорусских приоритетах на Востоке рассказала Светлана Лукьянюк.
Базары Самарканда - это отдельный мир и обязательная программа для туристов. Говорят, ты не был на Востоке, если не вдохнул пряные ароматы и не сторговал вполовину стоимость товара.
Гордость базара, да и всего Узбекистана - плов, который подают в ошхане, что переводится как "столовая". Плов можно есть только до 14:00, и его не оставляют на завтра. Вообще знать все эти тонкости важно и для ведения бизнеса. Многие белорусские предприятия на этом рынке не новички.
Узбекистан для нас традиционный рынок. Мы традиционно сюда поставляем нашу кормоуборочную технику, и уже есть проработки на следующий год. Это будет контракт более чем на полмиллиона долларов США, я думаю, в январе-феврале мы к стадии его заключения перейдем.
Для нас узбекский рынок является рынком возможностей, потому что в части потребления довольно-таки объемный, и мы уже ведем переговоры по локализации производства на местном рынке. Генераторы, насосные станции, компрессорное оборудование будут востребованы представителями сельского хозяйства, промышленности, коммунального хозяйства.
Среди главного в работе называют развитие промышленной кооперации и совместные инвестиции. То же мебельное производство, молочное, да и текстильное. Здешние хлопковые ткани в цене и у белорусских производителей. Мы же продаем им шерстяные.
Уверена, что после бизнес-форума будет продолжение нашего взаимовыгодного сотрудничества, есть над чем работать, нашим странам есть куда двигаться в области легкой промышленности.
Мы сейчас хотим получить не меньше двадцати высококвалифицированных белорусских технологов к нам в страну, потому что нам необходимо освоить новые ниши. Это хорошо окрашенные ткани, и в этом Беларусь имеет огромные компетенции.
На сегодня работает в республике 186 предприятий с белорусским капиталом. А у нас около сотни с узбекским. Переговоры B2B эти цифры могут увеличить.
Мы договорились о том, что будем проводить форум в следующем году на территории города Минска, на территории технопарка. Форум будет связан именно с работой малого и среднего бизнеса, потому что им сложнее выйти на международные рынки, им сложнее показать свою продукцию и найти для себя партнеров.
В деталях о новых проектах говорил и бизнес: почти 50 наших предприятий и две сотни из Узбекистана. И вот первые договоренности: такую же деловую встречу в начале января проведут в Минске.
Овощи, фрукты, которые сегодня произрастают здесь, конечно, пользуются популярностью у нас в стране, и сегодня с коллегами уже обсуждали возможность открытия оптового логистического центра, который будет поставлять свежую продукцию Узбекистана у нас в стране, для того чтобы мелкий бизнес мог работать, непосредственно приобретая продукцию в Минске.
Производителям продуктов питания станет работать проще. А в следующем году планируют запустить автоматизированную систему ветеринарного контроля.
Это для быстроты и развития информационных технологий. Все это для ускорения и качества работы, чтобы не было подделок. Все будет передаваться в электронных системах.
"Узбекистан открыт миру. И Беларусь наш надежный партнер", - сказал премьер Арипов на закрытии форума. 25 новых контрактовна заставят себя долго ждать. "Мы четко знаем, чего хотим друг от друга", - отметил Роман Головченко. Две страны не конкуренты друг другу, и нам легко найти пересечение интересов.
Мы действительно серьезно настроены нарастить потенциал нашего сотрудничества с Узбекистаном. И самое главное, мне кажется, - это быстро принимать и реализовывать решения. Мы нацелены работать очень выверенно на узбекском рынке. Беларусь готова осуществлять экспортное финансирование и поддержку поставок белорусской продукции в Узбекистан. Например, поставка более 1 тыс. единиц тракторной техники осуществлялась с помощью экспортного финансирования, которое было предоставлено узбекскому банку со стороны Банка развития Беларуси, и эту схему и ее разные вариации мы готовы масштабировать.
Сегодня наша задача - наполнить экономическую составляющую нашего партнерства новым практическим содержанием, обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов и торговых контрактов. Мы заинтересованы в развитии промышленной кооперации, полагаем целесообразным усилить содержательную часть проекта совместной дорожной карты по развитию двухстороннего сотрудничества на 2024-2025 годы.
Три договора на полтора миллиона долларов у Минздрава Беларуси. Сейчас важно добиться упрощения регистрации тех препаратов, которые здесь очень нужны.
Мы можем предложить широкую онкологическую линейку, которую Республика Узбекистан покупает за очень большие деньги. Справочно: они импортируют более 80 % лекарственных средств, а мы более половины производим у себя, то есть нам есть что предложить.
В сфере здравоохранения мы заключили договор, что специалисты из Беларуси будут совместно работать с нашими специалистами.
Большие планы и по развитию туризма. У стран богатое наследие, и новые маршруты для его изучения - это тоже работа на завтра. А сегодня экскурсию для премьера по Вечному городу провел его коллега из Узбекистана.
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