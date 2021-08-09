Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество. О новых точках роста в интервью Агентству теленовостей рассказал наш посол в этой азиатской стране Владимир Гошин. В первую очередь, можем делиться опытом в сфере информационных технологий. Хотя, конечно, основа - промышленная кооперация. Задача - нарастить производство грузовиков на территории Вьетнама и обеспечить сервисное обслуживание машин. Важно не забывать и о других направлениях.