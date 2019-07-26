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Беларусь и Воронежская область наметили ряд взаимовыгодных контрактов
Перспективные направления сотрудничества Беларуси и Воронежской области обсудили накануне губернатор этого региона Александр Гусев и посол Беларуси в России Владимир Семашко. Стороны наметили ряд взаимовыгодных контрактов. Наша страна планирует поставлять в этот российский регион специальную и сельхозтехнику. Взамен импортировать - зерновые культуры и корма. Кроме главного направления, которое представляет аграрная отрасль, активные кооперационные связи налажены в сфере транспорта. Воронежцы заинтересованы в поставках белорусских электробусов для обновления пассажирского автопарка города. В приоритете и дорожное строительство. Белорусов пригласили для участия в тендере по возведению областных автотрасс. По итогам встречи стороны подписали план по реализации соглашений о сотрудничестве. Касаются они целого ряда сфер - от торговли до культуры.
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