Беларусь и Япония имеют обширный неиспользованный потенциал

Беларусь рассчитывает на рост инвестиционной активности Японии и увеличение товарооборота. Об этом заявил вице-премьер Игорь Ляшенко сегодня на встрече с делегацией Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами. По словам замглавы правительства, 81,5 миллиона долларов взаимной торговли - цифры далекие от потенциала Минска и Токио.

Гости отметили быстрые темпы развития белорусской IT-сферы, но добавили, что одной миссии будет мало для изучения ее потенциала. Как отметили в правительстве, отныне там сосредоточатся на повышении экспортного потенциала и расширении контактов с японским бизнесом. Первым шагом к этому стал белорусско-японский бизнес-форум. Сегодня он собрал в Национальной библиотеке представителей более 70 белорусских и 25 крупных японских компаний.