Беларусь и Зимбабве обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов встретился с президентом Зимбабвийской национальной торговой палаты Майком Камунгерему. Во встрече также принял участие временный поверенный в делах Республики Зимбабве в Беларуси Кудакваше Лоуренс Гонива, пишет БЕЛТА.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы и перспективы белорусско-зимбабвийского торгово-экономического взаимодействия, успешные примеры внедрения белорусских разработок на производствах в Зимбабве.

Майк Камунгерему обозначил ключевые направления, в которых зимбабвийский бизнес видит наибольший потенциал для партнерства с Беларусью. Это сельское хозяйство и сельскохозяйственное машиностроение, туризм, создание сборочных производств, развитие инфраструктуры, в том числе строительство дорог, дамб, солнечных электростанций. По его словам, есть также предложения по сотрудничеству в области геологоразведки.