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Беларусь и Зимбабве подписали меморандум о производстве белорусских автобусов

Беларусь и Зимбабве создадут сборочное производство белорусских автобусов. Церемония подписания меморандума состоялась во время двустороннего бизнес-форума, сообщили в МИД нашей страны.

Беларусь представили более 60 участников - это крупнейшие предприятия-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной сферы, академическое сообщество, профильные министерства и ведомства.

Подписан также договор на поставку белорусской пожарной техники для нужд одного из регионов Зимбабве.

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