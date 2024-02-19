Беларусь и Зимбабве подписали меморандум о производстве белорусских автобусов

Беларусь и Зимбабве создадут сборочное производство белорусских автобусов. Церемония подписания меморандума состоялась во время двустороннего бизнес-форума, сообщили в МИД нашей страны.

Беларусь представили более 60 участников - это крупнейшие предприятия-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной сферы, академическое сообщество, профильные министерства и ведомства.