Беларусь изучает потенциал ленинградских портов для возможной диверсификации транспортных потоков

Делегация Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым изучает потенциал ленинградских портов для возможной диверсификации транспортных потоков. Губернатор региона по итогам встречи отметил: "Ленинградская область является стратегическим партнером для нашей страны. Задача - в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов России для Беларуси. И это только начало большого пути". Стороны обсудили планы по развитию дальнейшего сотрудничества и договорились о встрече в начале следующего года.