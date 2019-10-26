Беларусь - Казахстан: итоги официального визита А. Лукашенко в Нур-Султан

В Нур-Султане Президент Александр Лукашенко и его коллега Касым-Жомарт Токаев задали высокую планку отношениям двух стран. От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Конечно, итоги официального визита в Нур-Султан предстоит подвести по мере реализации договоренностей, но уже очевидно: переговоры прошли успешно и позволили двум экономикам выйти на новый уровень.



Для этого, бесспорно, создан прочный фундамент. Так, товарооборот приближается к миллиарду долларов. В этом направлении движение необходимо продолжить. Беларусь готова рассмотреть предложения Казахстана по достижению сбалансированной торговли. Пока же наблюдаем дисбаланс в нашу пользу.





Наряду с промышленной кооперацией (а кроме сборочных производств белорусской сельхозтехники в Казахстане готовы совместно выпускать лифты и собирать МАЗы) договорились наращивать сотрудничество и в других отраслях экономики: сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Одна из главных тем переговоров - соглашение по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Стороны проконсультируются с Россией, поскольку транзит черного золота предусмотрен через ее территорию. Если страны договорятся оперативно, первые поставки нефти из Казахстана ожидаем уже в следующем году.



Все договоренности по итогу закрепили на бумаге. Это совместное заявление президентов, где отражены приоритеты на перспективу, шесть соглашений между правительствами двух стран, плюс полтора десятка коммерческих контрактов от бизнеса. Это краткие итоги белорусско-казахстанского диалога.



