ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Казахстана:

"У нас еще есть направление в сельхозтехнике. Мы на сегодняшний день вместе с Беларусью в этом направлении тесно работаем. В Казахстане есть уже совместные предприятия по выпуску сельхозтехники. Еще один вопрос у нас - сахарная отрасль. В Казахстане сейчас развиваем, и в этом направлении у Беларуси большой опыт. И здесь мы надеемся, что будем вместе работать, совместные предприятия создавать".

Результаты двухстороннего взаимодействия уже есть в области испытания сортов растений - работу в этом направлении продолжат. Напомним, первое заседание рабочей группы прошло в Казахстане в 2019 году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все