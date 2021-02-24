Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

"У нас еще есть направление в сельхозтехнике. Мы на сегодняшний день вместе с Беларусью в этом направлении тесно работаем. В Казахстане есть уже совместные предприятия по выпуску сельхозтехники. Еще один вопрос у нас - сахарная отрасль. В Казахстане сейчас развиваем, и в этом направлении у Беларуси большой опыт. И здесь мы надеемся, что будем вместе работать, совместные предприятия создавать".