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Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества
Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Казахстана:
"У нас еще есть направление в сельхозтехнике. Мы на сегодняшний день вместе с Беларусью в этом направлении тесно работаем. В Казахстане есть уже совместные предприятия по выпуску сельхозтехники. Еще один вопрос у нас - сахарная отрасль. В Казахстане сейчас развиваем, и в этом направлении у Беларуси большой опыт. И здесь мы надеемся, что будем вместе работать, совместные предприятия создавать".
Результаты двухстороннего взаимодействия уже есть в области испытания сортов растений - работу в этом направлении продолжат. Напомним, первое заседание рабочей группы прошло в Казахстане в 2019 году.
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