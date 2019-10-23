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Беларусь - Казахстан: торгово-экономическое сотрудничество в цифрах
Беларусь и Казахстан связывают давние дружественные отношения. Наиболее ярко это проявляется в торгово-экономическом сотрудничестве.
Объем торговли Беларуси и Казахстана в прошлом году вырос до трехгодичного максимума. С 2015 цифра увеличилась на 322 миллиона долларов. При этом наш экспорт в Казахстан почти в 7 раз больше импорта.
За первые 8 месяцев этого года также отмечается рост товарооборота на 3 %. Какие белорусские товары пользуются спросом в Казахстане?
За последнее время наблюдался всплеск интереса к сливочному маслу. Поставки увеличились в 8 с половиной раз. Охотно берут белорусское молоко, сливки, сахар. Есть прирост в продажах грузовиков и мебели.
Достаточно широко в Казахстане представлены наши деловые круги. В настоящий момент там 256 компаний с белорусским участием. И 7 действующих сборочных производств техники отечественных марок. В Беларуси работают 49 предприятий с казахстанским капиталом.
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