Беларусь хочет нарастить торговлю с Калужской областью до 1 млрд долларов - где Президент видит нераскрытые резервы

Беларусь хочет нарастить товарооборот с Калужской областью до более чем 1 млрд долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает БЕЛТА.

"Не буду скрывать, наша цель - превысить планку в один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности. Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки", - отметил Александр Лукашенко.

"Промкооперация востребована как никогда"

Пословам белорусского лидера, это особенно востребовано сегодня, когда речь идет о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий, импортозамещении.

"Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Его особенно важно - наш потенциал - использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", - подчеркнул Президент.

"Основа сотрудничества - строительная сфера"

Основу торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Калужской областью сегодня составляет строительная сфера, отметил глава государства. Белорусские строители возводят в российском регионе жилье и социальные объекты. "Как мне докладывают, темпами и качеством выполняемых работ вы в общем-то довольны. Мы готовы к обстоятельному и предметному диалогу по этой теме и любые возможные замечания, предложения и пожелания по реализуемым проектам выслушаем", - сказал Александр Лукашенко.

"Готовы обеспечить потребности в технике"

Также Беларусь готова обеспечить потребности Калужской области в пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной технике. По словам Президента, имеющиеся финансовые инструменты позволяют сделать белорусские товары еще более привлекательными для потребителя.

"Аграрный сектор в приоритете"

"Инициированное Западом санкционное противостояние, естественно, нарушило сложившиеся международные логистические цепочки и в продовольственной сфере. Мы прогнозировали подобные сценарии и заблаговременно предприняли необходимые шаги. Как вам известно, Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Уровень самообеспеченности за счет собственного производства практически по всем основным группам продовольствия у нас значительно превышает объем потребления", - констатировал глава государства.

При этом перерабатывающая отрасль в стране постоянно модернизируется, заметил Александр Лукашенко. В Калужской области аграрный сектор тоже в приоритете. "Мы готовы оказывать, если это необходимо, содействие в развитии молочнотоварного производства, наладить поставку элитных семян белорусской селекции, а также высокопродуктивных кормов и премиксов от БНБК - нашей биотехнологической корпорации", - сказал Президент.

"Между нами нет закрытых тем"

Александр Лукашенко отметил, что обозначенный круг направлений для взаимодействия далеко не исчерпан. "Между нами нет закрытых тем. Готовы выслушать все ваши предложения, которые будут незамедлительно приняты в работу", - подчеркнул он.

По итогам 2022 года товарооборот Беларуси и Калужской области достиг почти $654 млн, снизившись примерно на 6 % в сравнении с уровнем 2021-го. Вместе с тем Беларусь практически на 70 % нарастила экспорт в этот российский регион. Но сальдо для нее все равно сложилось отрицательное.

Республика экспортировала нефтепродукты, металлоконструкции, мебель, молочные продукты, изделия их цемента, бетона и искусственного камня. Из Калужской области в Беларусь поставлялись полимеры пропилена, продукты для кормления животных, полимеры этилена, телевизоры, мониторы и проекторы, пылесосы, пиво, автомобили, прутки из нелегированной стали, прутки и профили алюминиевые.