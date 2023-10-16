Беларусь - Китай: о сотрудничестве, которому подвластны любые расстояния

Беларусь была в числе первых европейских государств, которые поддержали инициативу "Пояс и путь". В мае 2015-го во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Александр Лукашенко заявил, что Беларусь станет узловой платформой в реализации проектов Шелкового пути. Это глобальная инициатива, призванная объединить Европу, Азию и Африку и связать их сетью автомагистралей, железных дорог и морских путей.





Участие в этом проекте помогают наращивать и двусторонние отношения. Так, взаимный товарооборот Беларуси и Китая с начала 2023-го уже достиг уровня всего прошлого года. Это без малого 6 млрд долларов. Причем наши продажи в Поднебесную увеличились на 65 % и теперь составляют около 2 млрд долларов.

Вопреки санкционным препонам, мы в лидерах по экспорту калийных удобрений на китайский рынок. С начала года Беларуськалий поставил этой продукции в 2 раза больше, чем в 2022-м.

Что касается других позиций, по итогам прошлого года мы в десятке поставщиков в Китай по рапсовому маслу (4-е место), на 6-й позиции - по птице, 7-й - по сухому молоку, 8-ой - по замороженной говядине и молочной сыворотке.

Продукцию отправляем контейнерными поездами - в сентябре загрузили юбилейный, тысячный. Получается, более 60 тыс. контейнеров с начала года. В неделю в Китай уезжают более 25 поездов.

О сотрудничестве, которому подвластны любые расстояния, расскажет Антон Малюта.

В дружной индустриальной семье - 113 резидентов из 16 стран. Каждый работает над технологиями, которые нужны и Беларуси, и Китаю, и всему миру. Вся продукция ориентирована на экспорт, и на то, что бы нам заместить импорт. Это и про машины, и про отдельные комплектующие, и даже про беспилотники.





"Умных" технологий в парке становится все больше. Здесь появился целый кластер компаний, которые будут работать в сфере медицинского оборудования и китайской традиционной медицины. А еще в "Великом камне" появится мультимодальный терминал. Так, упростим жд-логистику. Восток и Запад между собой связывает именно Беларусь - и это не сломить никакими санкциями.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор: Что такое "Один пояс и один путь" - это не просто торгово-экономическое сотрудничество, это инвестиционное сотрудничество, совместная кооперация, совместное разделение труда. Это все вписывается в ту стратегию, которая определена Александром Лукашенко в начале текущего года, когда был подписан меморандум о комплексном сотрудничестве между Китаем и Беларусью. Может кому-то покажется, что такая гигантская страна, и Беларусь как-то диссонирует. На самом деле, это признание технологического развития и интеллектуального уровня Республики Беларусь.

Беларусь - важная часть концепции "Один пояс и один путь"

Беларусь - важная часть концепции "Один пояс и один путь". Инициатива созвучна тем принципам, за которые всегда выступаем и мы: объединять усилия для развития и созидания. На втором форуме в 2019 году уже говорили о глобальной цифровизации, ускоренном развитии и, конечно, снятии барьеров. Чтобы получить новый импульс в торговле, надо работать всем вместе. В этом и ключевой интерес нашей страны, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Наша общая задача - координация действий стран на всем протяжении "Пояса и Пути". Беларусь, через которую проходят торговые пути с востока на запад, с севера на юг, - как никто иной заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли.

И если вопреки призывам международная торговля так и не стала справедливой, а скорее, наоборот, то в двусторонних отношениях проблем нет. Помимо удобрений, в топе наших поставок продукты питания. Для производителей экспорт в Китай - это право, которое нужно заслужить, пройдя специальную процедуру. Это смогли сделать уже 162 бренда, и список постоянно пополняется.

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: На постоянной основе пополняется ассортимент отгружаемой продукции, увеличиваются объемы поставок той продукции, которая пользуется спросом на рынке Китая. В этом году увеличили отгрузки молока в потребительской упаковке, шоколада, кондитерских изделий, мясных консервов, объемы которых мы будем увеличивать. Изучается спрос на другие виды продовольствия.

Беларусь на международной выставке импорта в Шанхае

Наши производители с прошлого года и на китайских маркет-плейсах. В сфере электронной коммерции Китай - номер один в мире. Но пришла пора снова выходить в офлайн. В ноябре представим масштабную экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае. Свое участие уже подтвердили более 70 предприятий.

Анна Принеслик, начальник управления выставок ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП: Эта выставка - одна из главных выставок в Китае. Выставку посещают все провинции. Уровень у выставки очень высокий.